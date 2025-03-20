https://ria.ru/20250320/shtraf-2006297696.html

Дудь* обжаловал иноагентский штраф

Дудь* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 20.03.2025

Дудь* обжаловал иноагентский штраф

Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* обжаловал ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный ему за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:25:00+03:00

2025-03-20T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* обжаловал ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный ему за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Кузьминского суда Москвы. "Обжаловано постановление по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Ранее его уже штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Позднее Мосгорсуд утвердил один из штрафов. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html

https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html

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москва, россия, московский городской суд, иноагент, юрий дудь*