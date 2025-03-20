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Дудь* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 20.03.2025
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19:25 20.03.2025 (обновлено: 19:27 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/shtraf-2006297696.html
Дудь* обжаловал иноагентский штраф
Дудь* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 20.03.2025
Дудь* обжаловал иноагентский штраф
Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* обжаловал ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный ему за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:25:00+03:00
2025-03-20T19:27:00+03:00
москва
россия
московский городской суд
иноагент
юрий дудь*
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* обжаловал ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный ему за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Кузьминского суда Москвы. "Обжаловано постановление по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Ранее его уже штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Позднее Мосгорсуд утвердил один из штрафов. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html
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москва, россия, московский городской суд, иноагент, юрий дудь*
Москва, Россия, Московский городской суд, иноагент, Юрий Дудь*
Дудь* обжаловал иноагентский штраф

Блогер Дудь обжаловал иноагентский штраф в размере 40 тысяч рублей

© интернет-канал вДудьВидеоблогер Юрий Дудь*
Видеоблогер Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© интернет-канал вДудь
Видеоблогер Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* обжаловал ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный ему за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Кузьминского суда Москвы.
"Обжаловано постановление по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
Ранее его уже штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента.
Позднее Мосгорсуд утвердил один из штрафов.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Лидия Невзорова* - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
4 марта, 14:48
 
МоскваРоссияМосковский городской судиноагентЮрий Дудь*
 
 
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