https://ria.ru/20250320/sevastopol-2006135430.html

Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток

Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток - РИА Новости, 20.03.2025

Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток

Движение транспорта в центре Севастополя перекрыто из-за сверка, обнаруженного под днищем припаркованной у здания Заксобрания машины, идет проверка, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:50:00+03:00

2025-03-20T10:50:00+03:00

2025-03-20T11:24:00+03:00

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя перекрыто из-за сверка, обнаруженного под днищем припаркованной у здания Заксобрания машины, идет проверка, сообщили в правительстве города."Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено", - говорится в Telegram-канале департамента общественной безопасности правительства Севастополя.В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения, уточнили в ведомстве.Напротив здания заксобрания в Севастополе на улице Ленина находится здание правительства региона.

https://ria.ru/20250320/minirovanie-2006104665.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия