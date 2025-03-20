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Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток - РИА Новости, 20.03.2025
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10:50 20.03.2025 (обновлено: 11:24 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sevastopol-2006135430.html
Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток
Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток - РИА Новости, 20.03.2025
Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток
Движение транспорта в центре Севастополя перекрыто из-за сверка, обнаруженного под днищем припаркованной у здания Заксобрания машины, идет проверка, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:50:00+03:00
2025-03-20T11:24:00+03:00
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя перекрыто из-за сверка, обнаруженного под днищем припаркованной у здания Заксобрания машины, идет проверка, сообщили в правительстве города."Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено", - говорится в Telegram-канале департамента общественной безопасности правительства Севастополя.В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения, уточнили в ведомстве.Напротив здания заксобрания в Севастополе на улице Ленина находится здание правительства региона.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Под днищем машины в центре Севастополя нашли подозрительный сверток

Под днищем машины у заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток

© Фото : соцсетиАвтомобиль, под днищем которого нашли подозрительный сверток, у здания Заксобрания в Севастополе. 20 марта 2025
Автомобиль, под днищем которого нашли подозрительный сверток, у здания Заксобрания в Севастополе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль, под днищем которого нашли подозрительный сверток, у здания Заксобрания в Севастополе. 20 марта 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Движение транспорта в центре Севастополя перекрыто из-за сверка, обнаруженного под днищем припаркованной у здания Заксобрания машины, идет проверка, сообщили в правительстве города.
"Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено", - говорится в Telegram-канале департамента общественной безопасности правительства Севастополя.
В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения, уточнили в ведомстве.
Напротив здания заксобрания в Севастополе на улице Ленина находится здание правительства региона.
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