https://ria.ru/20250320/serbiya-2006240322.html

МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог

МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог - РИА Новости, 20.03.2025

МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:35:00+03:00

2025-03-20T16:35:00+03:00

2025-03-20T16:42:00+03:00

россия

сербия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

москва

мария захарова

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно внимательно следим за развитием ситуации в Сербии. Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

россия

сербия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова