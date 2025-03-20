Рейтинг@Mail.ru
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 20.03.2025 (обновлено: 16:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/serbiya-2006240322.html
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог - РИА Новости, 20.03.2025
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:35:00+03:00
2025-03-20T16:42:00+03:00
россия
сербия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005325447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a95405430dd73f3708e916dec15579c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно внимательно следим за развитием ситуации в Сербии. Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html
россия
сербия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005325447_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3cc472faf47564c066bd42a0c4f58b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова
Россия, Сербия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Москва, Мария Захарова
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог

Представитель МИД Захарова: Россия внимательно следит за ситуацией в Сербии

© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста оппозиции в Белграде, Сербия
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы действительно внимательно следим за развитием ситуации в Сербии. Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию", - сказала Захарова на брифинге.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением
19 марта, 21:16
 
РоссияСербияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала