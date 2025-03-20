https://ria.ru/20250320/serbiya-2006240322.html
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог - РИА Новости, 20.03.2025
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:35:00+03:00
2025-03-20T16:35:00+03:00
2025-03-20T16:42:00+03:00
россия
сербия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии, рассчитывает, что в стране будет налажен внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно внимательно следим за развитием ситуации в Сербии. Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию", - сказала Захарова на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова
Россия, Сербия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Москва, Мария Захарова
МИД России надеется, что в Сербии наладится внутренний диалог
Представитель МИД Захарова: Россия внимательно следит за ситуацией в Сербии