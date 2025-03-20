https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин - РИА Новости, 20.03.2025
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
Сербия никогда не станет членом Евросоюза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:13:00+03:00
2025-03-20T23:13:00+03:00
2025-03-20T23:14:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
александр вучич
евросоюз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сербия никогда не станет членом Евросоюза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Наше ("Движения социалистов" Вулина - ред.) желание заключается в том, чтобы однажды Сербия стала ее (БРИКС) полноправным членом. Но этот вопрос не тот, который мы можем решить в одиночку. Президент Александр Вучич сказал, что в предстоящие два-три года мы, вероятно, выйдем с вопросом для референдума перед гражданами Сербии: "Хочет ли Сербия стать членом БРИКС или другой организации - ЕС"... Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Но я - ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, Сербия уже потратила десятилетия, пытаясь вступить в ЕС, поэтому было бы безответственно заявить, что это больше неважно. В то же время сейчас перед Сербией стоит задача лучше узнать, какие возможности дает БРИКС.
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Александр Вулин, Александр Вучич, Евросоюз, БРИКС
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
Вице-премьер Сербии Вулин уверен, что его страна никогда не станет членом ЕС