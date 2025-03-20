https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html

Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин

Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин - РИА Новости, 20.03.2025

Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин

Сербия никогда не станет членом Евросоюза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:13:00+03:00

2025-03-20T23:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сербия никогда не станет членом Евросоюза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане страны, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Наше ("Движения социалистов" Вулина - ред.) желание заключается в том, чтобы однажды Сербия стала ее (БРИКС) полноправным членом. Но этот вопрос не тот, который мы можем решить в одиночку. Президент Александр Вучич сказал, что в предстоящие два-три года мы, вероятно, выйдем с вопросом для референдума перед гражданами Сербии: "Хочет ли Сербия стать членом БРИКС или другой организации - ЕС"... Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Но я - ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, Сербия уже потратила десятилетия, пытаясь вступить в ЕС, поэтому было бы безответственно заявить, что это больше неважно. В то же время сейчас перед Сербией стоит задача лучше узнать, какие возможности дает БРИКС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, евросоюз, брикс