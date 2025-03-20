https://ria.ru/20250320/serbija-2006325072.html
Сербия попросила Россию включиться в расследование по "звуковой пушке"
Сербия попросила Россию включиться в расследование по "звуковой пушке" - РИА Новости, 20.03.2025
Сербия попросила Россию включиться в расследование по "звуковой пушке"
Премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич сообщил в соцсетях, что обратился к России с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:33:00+03:00
2025-03-20T21:33:00+03:00
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михаил мишустин
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич сообщил в соцсетях, что обратился к России с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении "звуковой пушки" на протестах в Белграде. "Я направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором по инициативе президента Александра Вучича попросил, чтобы Россия, как наш стратегический партнер и братская страна, подключила свои следственные органы и органы безопасности к процессу установления полной правды о событиях 15 марта", — написал Вучевич.По его словам, известные во всем мире российские специалисты могли бы значительно помочь сербским службам безопасности в установлении масштаба "вредоносных утверждений о применении звуковой пушки", которые распространяет оппозиция. "Я указал уважаемому председателю российского правительства на важность исторического момента, в котором Сербия сталкивается с сильнейшими ударами по ее суверенитету и свободолюбивому духу, который в ходе истории она защищала плечом к плечу с русским народом", — подчеркнул Вучевич. Накануне он заявил, что власти Сербии направили приглашение к расследованию в ФСБ и ФБР, а сегодня он написал об этом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Масштабная акция, в которой участвовали более ста тысяч человек, состоялась 15 марта в Белграде. Как утверждает бывший начальник Генштаба Сербии, один из лидеров оппозиции Здравко Понош, во время 15-минутного молчания в память о погибших полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов. Видео разбегающихся во все стороны людей и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД, Министерство обороны и Агентство безопасности и информации категорически опровергли обвинения в применении "звуковой пушки". Вучич заявил, что уйдет с поста президента, если оппозиция представит хоть одно доказательство применения такого устройства. По его словам, методы киевского Майдана в Сербии не пройдут. Он также призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет эти обвинения. Прокуратура предписала МВД провести следствие. По словам Вучича, в беспорядках пострадали 56 человек, а 22 были задержаны.
https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html
https://ria.ru/20250317/serbija-2005578268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, белград (город), милош вучевич, александр вучич, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Милош Вучевич, Александр Вучич, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР, Беспорядки в Белграде
Сербия попросила Россию включиться в расследование по "звуковой пушке"
Премьер Сербии Вучевич попросил у РФ помощи в расследовании по звуковой пушке
БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич сообщил в соцсетях, что обратился к России с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении "звуковой пушки" на протестах в Белграде.
«
"Я направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором по инициативе президента Александра Вучича попросил, чтобы Россия, как наш стратегический партнер и братская страна, подключила свои следственные органы и органы безопасности к процессу установления полной правды о событиях 15 марта", — написал Вучевич.
По его словам, известные во всем мире российские специалисты могли бы значительно помочь сербским службам безопасности в установлении масштаба "вредоносных утверждений о применении звуковой пушки", которые распространяет оппозиция.
"Я указал уважаемому председателю российского правительства на важность исторического момента, в котором Сербия сталкивается с сильнейшими ударами по ее суверенитету и свободолюбивому духу, который в ходе истории она защищала плечом к плечу с русским народом", — подчеркнул Вучевич.
Накануне он заявил, что власти Сербии
направили приглашение к расследованию в ФСБ
и ФБР
, а сегодня он написал об этом вице-президенту США
Джей Ди Вэнсу.
В Сербии четыре месяца продолжаются митинги студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Масштабная акция, в которой участвовали более ста тысяч человек, состоялась 15 марта в Белграде.
Как утверждает бывший начальник Генштаба Сербии, один из лидеров оппозиции Здравко Понош, во время 15-минутного молчания в память о погибших полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов. Видео разбегающихся во все стороны людей и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД, Министерство обороны и Агентство безопасности и информации категорически опровергли обвинения в применении "звуковой пушки". Вучич заявил, что уйдет с поста президента, если оппозиция представит хоть одно доказательство применения такого устройства. По его словам, методы киевского Майдана в Сербии не пройдут. Он также призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет эти обвинения. Прокуратура предписала МВД провести следствие.
По словам Вучича, в беспорядках пострадали 56 человек, а 22 были задержаны.