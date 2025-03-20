Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 20.03.2025 (обновлено: 01:15 21.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sdacha-2006328027.html
В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями
В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями - РИА Новости, 21.03.2025
В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями
Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-20T21:58:00+03:00
2025-03-21T01:15:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15031/42/150314291_0:906:2592:2364_1920x0_80_0_0_d6cf7528c62ae9ebc5793070c9fa5d73.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Как пояснил регулятор, серьезно поврежденные банкноты должны сдаваться вместо этого в банк. Из указания ЦБ следует, что речь идет о таких повреждениях, как посторонние надписи, рисунки, крупные разрывы и частично стертый слой краски.В ЦБ при этом добавили, что если повреждения незначительны, банкноты сохраняют статус платежного средства.Регулятор также посоветовал гражданам отнести поврежденные купюры в банк и обменять из бесплатно на целые. Если от банкноты осталось меньше 55%, платежным средством она уже не считается, пояснили в ЦБ.Ранее в ЦБ рассказали, что выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры. В ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
https://ria.ru/20250228/tsb-2002246257.html
https://ria.ru/20250212/dengi-1998757686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15031/42/150314291_0:663:2592:2607_1920x0_80_0_0_671413f2f724fc1a7f420b31adb0c08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями

ЦБ: магазины не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями

© РИА Новости / Антон Денисов Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
Как пояснил регулятор, серьезно поврежденные банкноты должны сдаваться вместо этого в банк. Из указания ЦБ следует, что речь идет о таких повреждениях, как посторонние надписи, рисунки, крупные разрывы и частично стертый слой краски.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
28 февраля, 16:07
В ЦБ при этом добавили, что если повреждения незначительны, банкноты сохраняют статус платежного средства.
Регулятор также посоветовал гражданам отнести поврежденные купюры в банк и обменять из бесплатно на целые. Если от банкноты осталось меньше 55%, платежным средством она уже не считается, пояснили в ЦБ.
Ранее в ЦБ рассказали, что выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры. В ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг
12 февраля, 05:41
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала