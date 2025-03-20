https://ria.ru/20250320/sdacha-2006328027.html

В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями

В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями - РИА Новости, 21.03.2025

В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями

Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-20T21:58:00+03:00

2025-03-20T21:58:00+03:00

2025-03-21T01:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Как пояснил регулятор, серьезно поврежденные банкноты должны сдаваться вместо этого в банк. Из указания ЦБ следует, что речь идет о таких повреждениях, как посторонние надписи, рисунки, крупные разрывы и частично стертый слой краски.В ЦБ при этом добавили, что если повреждения незначительны, банкноты сохраняют статус платежного средства.Регулятор также посоветовал гражданам отнести поврежденные купюры в банк и обменять из бесплатно на целые. Если от банкноты осталось меньше 55%, платежным средством она уже не считается, пояснили в ЦБ.Ранее в ЦБ рассказали, что выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры. В ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.

https://ria.ru/20250228/tsb-2002246257.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), общество