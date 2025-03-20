В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями
ЦБ: магазины не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Магазинам запрещено выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заклеенные скотчем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
Как пояснил регулятор, серьезно поврежденные банкноты должны сдаваться вместо этого в банк. Из указания ЦБ следует, что речь идет о таких повреждениях, как посторонние надписи, рисунки, крупные разрывы и частично стертый слой краски.
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В ЦБ при этом добавили, что если повреждения незначительны, банкноты сохраняют статус платежного средства.
Регулятор также посоветовал гражданам отнести поврежденные купюры в банк и обменять из бесплатно на целые. Если от банкноты осталось меньше 55%, платежным средством она уже не считается, пояснили в ЦБ.
Ранее в ЦБ рассказали, что выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры. В ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
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