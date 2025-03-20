https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - РИА Новости, 20.03.2025

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:32:00+03:00

2025-03-20T18:32:00+03:00

2025-03-20T18:32:00+03:00

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. "Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html

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2025

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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия