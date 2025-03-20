https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - РИА Новости, 20.03.2025
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:32:00+03:00
2025-03-20T18:32:00+03:00
2025-03-20T18:32:00+03:00
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. "Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошеннической схеме со счетами для сбережений