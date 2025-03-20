https://ria.ru/20250320/sbu-2006336291.html

Украинского националиста Ганула лично курировал генерал СБУ Доровский

Украинского националиста Ганула лично курировал генерал СБУ Доровский - РИА Новости, 20.03.2025

Украинского националиста Ганула лично курировал генерал СБУ Доровский

Радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула курировал начальник управления СБУ по Одесской... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:25:00+03:00

2025-03-20T23:25:00+03:00

2025-03-20T23:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула курировал начальник управления СБУ по Одесской области Виктор Доровский, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. "Ганул курировался по линии начальника управления СБУ по Одесской области Доровского. То, что это вопрос младшего офицерского состава, но никак не целого бригадного генерала, говорит о том, какой ерундой он (генерал – ред.) занимается", - сказал подпольщик. В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. Отношение к Ганулу демонстрирует и личная вовлеченность Владимира Зеленского в следствие по факту его убийства, отметили в подполье. "Сам факт того, что Зеленский отправил (в Одессу - ред.) следственную группу по факту убийства Ганула, говорит о том, что он привык к легкому пиару и ловит любой инфоповод. Это показатель того, что государственная система Украины дешевая, распиаренная показуха. И Ганул тому показатель", - добавил представитель движения Stop Grave. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250317/ganul-2005581734.html

https://ria.ru/20250316/ganul-2005345171.html

https://ria.ru/20250316/ganul-2005263052.html

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