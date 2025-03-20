https://ria.ru/20250320/sbu-2006323967.html

Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал с СБУ

Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 20.03.2025

Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал с СБУ

Радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул, убитый на прошлой неделе, сотрудничал со Службой безопасности... РИА Новости, 20.03.2025

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул, убитый на прошлой неделе, сотрудничал со Службой безопасности Украины, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. "Сотрудничество Ганула с СБУ началось еще во времена подготовки к киевскому Майдану по заказу США. Тогда эсбэушники курировали все нацистские организации. В том числе с их молчаливого согласия были сожжены люди в Одессе 2 мая 2014 года", — сказал он. По словам собеседника агентства, СБУ использовала Ганула, чтобы контролировать военкомов."Вся государственная система Украины коррумпирована насквозь. СБУ использовала Ганула для того, чтобы приструнить тэцэкашников. Например, когда у них просыпалась совесть или нужно было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляла Ганула, и через него проходили откаты и откупные в размере от трех до 15 тысяч долларов. эсбэушники кормились этой схемой, и немного перепадало Ганулу", — добавил подпольщик. Он рассказал также, что Ганул занимался провокациями против неугодных киевскому режиму людей. "Позже, когда он стал более раскрученным, с помощью его проектов они "подрезали" денег, в том числе с гуманитарки", — сказал представитель движения. По его информации, Ганула курировал начальник управления СБУ по Одесской области Виктор Доровский."То, что это вопрос младшего офицерского состава, но никак не целого бригадного генерала, говорит о том, какой ерундой он занимается", — заключил собеседник агентства.Чем известен ГанулГанула застрелили в Одессе 14 марта. Подозреваемого вскоре задержали — это оказался старший лейтенант Сергей Шалаев, который, как заявили в ВСУ, дезертировал из армии меньше месяца назад. Подпольщики из Stop Grave посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации.В прошлом Ганул руководил силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"*. Он был широко известен на Украине из-за преступлений против русскоговорящих украинцев. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного изображениями книг русскоязычных писателей-одесситов.Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их в ВСУ. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. В мае его объявили в международный розыск.Нападение на Дом профсоюзовВ Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. На прошлой неделе ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для остановки насилия, и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Организация признана террористической и запрещена в России.

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https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html

https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005091373.html

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Представитель движения Stop Grave: Демьян Ганул работал с СБУ Ликвидированный недавно радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул сотрудничал с СБУ. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. По его словам, СБУ использовала Ганула, чтобы контролировать военкомов, через него проходили откаты и откупные в размерах до $15 тысяч. 2025-03-20T21:25 true PT1M03S

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