https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html

В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов

В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 20.03.2025

В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов

В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:00:00+03:00

2025-03-20T11:00:00+03:00

2025-03-20T11:40:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — отметили в ведомстве.В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу российских операторов связи, а также WhatsApp и "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250317/sboy-2005533716.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия