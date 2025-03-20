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В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 20.03.2025
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11:00 20.03.2025 (обновлено: 11:40 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 20.03.2025
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.03.2025
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — отметили в ведомстве.В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу российских операторов связи, а также WhatsApp и "ВКонтакте".
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россия
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Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов

РКН: сбои у российских интернет-сервисов связаны с иностранными серверами

CC0 / / Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
CC0 / /
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — отметили в ведомстве.
В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.
Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу российских операторов связи, а также WhatsApp и "ВКонтакте".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса"
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссия
 
 
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