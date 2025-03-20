https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 20.03.2025
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:00:00+03:00
2025-03-20T11:00:00+03:00
2025-03-20T11:40:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов, который связан с использованием ими иностранных серверов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — отметили в ведомстве.В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне жалуются на работу российских операторов связи, а также WhatsApp и "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250317/sboy-2005533716.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
В Рунете произошел сбой в работе интернет-сервисов
РКН: сбои у российских интернет-сервисов связаны с иностранными серверами