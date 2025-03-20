https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html

Евросоюз отказался размораживать российские активы

Евросоюз отказался размораживать российские активы - РИА Новости, 20.03.2025

Евросоюз отказался размораживать российские активы

Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и будет удерживать ее замороженные активы, говорится в итоговом документе европейского саммита, который... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:37:00+03:00

2025-03-20T16:37:00+03:00

2025-03-20T17:22:00+03:00

россия

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санкции

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сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и будет удерживать ее замороженные активы, говорится в итоговом документе европейского саммита, который подписали только 26 из 27 государств сообщества."Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций. <…> В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", — говорится в документе.Кроме того, Евросовет в очередной раз заявил о поддержке Киева и подчеркнул, что сохраняет подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции и имела собственные мощные оборонные возможности.Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, положения новой оборонной стратегии ЕС наглядно свидетельствуют о неизменности курса Брюсселя на подрыв российско-американских усилий по выстраиванию диалога для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

https://ria.ru/20250320/limitrofy-2006052424.html

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, санкции, украина, европа, сергей лавров, g7, euroclear