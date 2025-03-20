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Евросоюз отказался размораживать российские активы - РИА Новости, 20.03.2025
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16:37 20.03.2025 (обновлено: 17:22 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Евросоюз отказался размораживать российские активы - РИА Новости, 20.03.2025
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и будет удерживать ее замороженные активы, говорится в итоговом документе европейского саммита, который... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:37:00+03:00
2025-03-20T17:22:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
санкции
украина
европа
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и будет удерживать ее замороженные активы, говорится в итоговом документе европейского саммита, который подписали только 26 из 27 государств сообщества.&quot;Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций. &lt;…&gt; В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб&quot;, — говорится в документе.Кроме того, Евросовет в очередной раз заявил о поддержке Киева и подчеркнул, что сохраняет подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции и имела собственные мощные оборонные возможности.Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, положения новой оборонной стратегии ЕС наглядно свидетельствуют о неизменности курса Брюсселя на подрыв российско-американских усилий по выстраиванию диалога для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
https://ria.ru/20250320/limitrofy-2006052424.html
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, санкции, украина, европа, сергей лавров, g7, euroclear
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Санкции, Украина, Европа, Сергей Лавров, G7, Euroclear
Евросоюз отказался размораживать российские активы

ЕС отказался размораживать российские активы и продолжит санкционное давление

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и будет удерживать ее замороженные активы, говорится в итоговом документе европейского саммита, который подписали только 26 из 27 государств сообщества.
«

"Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций. <…> В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", — говорится в документе.

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17 марта, 08:00
Кроме того, Евросовет в очередной раз заявил о поддержке Киева и подчеркнул, что сохраняет подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции и имела собственные мощные оборонные возможности.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, положения новой оборонной стратегии ЕС наглядно свидетельствуют о неизменности курса Брюсселя на подрыв российско-американских усилий по выстраиванию диалога для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
13 марта, 13:19
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииСанкцииУкраинаЕвропаСергей ЛавровG7Euroclear
 
 
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