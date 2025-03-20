https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006237807.html
Фицо прокомментировал возможное снятие санкций ЕС против России
Фицо прокомментировал возможное снятие санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.03.2025
Фицо прокомментировал возможное снятие санкций ЕС против России
Санкции в отношении физических лиц, компаний и организаций, которые были введены Европейским союзом против России, могут потерять силу в течение пары недель или РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:26:00+03:00
2025-03-20T16:26:00+03:00
2025-03-20T16:26:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции в отношении физических лиц, компаний и организаций, которые были введены Европейским союзом против России, могут потерять силу в течение пары недель или пары месяцев, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я думаю, что этот список потеряет силу очень быстро, все 2 400 имен, по моему мнению, это вопрос пары недель или пары месяцев, когда он весь потеряет силу", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС, комментируя недавнее исключение из санкционного списка нескольких человек. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
https://ria.ru/20250320/slovakiya-2006137986.html
https://ria.ru/20250314/afp-2005024265.html
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россия, роберт фицо, михаил дегтярев, владимир рашевский, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Роберт Фицо, Михаил Дегтярев, Владимир Рашевский, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Фицо прокомментировал возможное снятие санкций ЕС против России
Фицо: санкции ЕС против России могут потерять силу через пару недель или месяцев