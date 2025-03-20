ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны
ЦИК Румынии зарегистрировал 11 кандидатов к выборам президента страны
© AP Photo / Andreea AlexandruЦИК Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
ЦИК Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. ЦИК Румынии завершил рассмотрение всех поданных заявок от претендентов на пост президента страны, к участию в выборах допущены 11 кандидатов.
В списке зарегистрированных кандидатов, опубликованном на сайте Центрального избирательного бюро Румынии, 11 человек. Среди них мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион.
За пост главы государства также поборются глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Кроме того, избирком одобрил кандидатуру лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ, однако она отказалась от участия в выборах в пользу Симиона.
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
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Ранее избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.