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ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны - РИА Новости, 20.03.2025
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20:15 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/rumyniya-2006315171.html
ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны
ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны - РИА Новости, 20.03.2025
ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны
ЦИК Румынии завершил рассмотрение всех поданных заявок от претендентов на пост президента страны, к участию в выборах допущены 11 кандидатов. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:15:00+03:00
2025-03-20T20:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. ЦИК Румынии завершил рассмотрение всех поданных заявок от претендентов на пост президента страны, к участию в выборах допущены 11 кандидатов. В списке зарегистрированных кандидатов, опубликованном на сайте Центрального избирательного бюро Румынии, 11 человек. Среди них мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. За пост главы государства также поборются глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Кроме того, избирком одобрил кандидатуру лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ, однако она отказалась от участия в выборах в пользу Симиона. Ранее избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины. Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
https://ria.ru/20250319/rumyniya-2006076042.html
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в мире, румыния, сша, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта, евросоюз, нато
В мире, Румыния, США, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта, Евросоюз, НАТО
ЦИК Румынии утвердил кандидатов к выборам президента страны

ЦИК Румынии зарегистрировал 11 кандидатов к выборам президента страны

© AP Photo / Andreea AlexandruЦИК Румынии
ЦИК Румынии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
ЦИК Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. ЦИК Румынии завершил рассмотрение всех поданных заявок от претендентов на пост президента страны, к участию в выборах допущены 11 кандидатов.
В списке зарегистрированных кандидатов, опубликованном на сайте Центрального избирательного бюро Румынии, 11 человек. Среди них мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион.
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Кроме того, избирком одобрил кандидатуру лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ, однако она отказалась от участия в выборах в пользу Симиона.
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Ранее избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.
Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
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