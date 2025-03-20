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РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии - РИА Новости, 20.03.2025
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Религия
 
15:36 20.03.2025 (обновлено: 17:19 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/rpts-2006225412.html
РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии
РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии - РИА Новости, 20.03.2025
РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии
Русская православная церковь (РПЦ) учредила новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:36:00+03:00
2025-03-20T17:19:00+03:00
религия
республика ингушетия
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) учредила новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания Синода. "Имели суждение о положении дел в Махачкалинской епархии. Постановили: учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии… Временное управление Грозненской епархией поручить преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту", – говорится в журналах. Правящий архиерей Грозненской епархии, согласно постановлению Синода, будет носить титул "Грозненский и Сунженский", титул архиерея Махачкалинской епархии изменен на "Махачкалинский и Дербентский" (ранее – "Махачкалинский и Грозненский").
https://ria.ru/20250312/evangelie-2004516149.html
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республика ингушетия, русская православная церковь
Религия, Республика Ингушетия, Русская православная церковь
РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии

РПЦ учредила Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии

© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 20 марта 2025
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 20 марта 2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) учредила новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания Синода.
"Имели суждение о положении дел в Махачкалинской епархии. Постановили: учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии… Временное управление Грозненской епархией поручить преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту", – говорится в журналах.
Правящий архиерей Грозненской епархии, согласно постановлению Синода, будет носить титул "Грозненский и Сунженский", титул архиерея Махачкалинской епархии изменен на "Махачкалинский и Дербентский" (ранее – "Махачкалинский и Грозненский").
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РелигияРеспублика ИнгушетияРусская православная церковь
 
 
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