https://ria.ru/20250320/rpts-2006225412.html

РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии

РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии - РИА Новости, 20.03.2025

РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии

Русская православная церковь (РПЦ) учредила новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:36:00+03:00

2025-03-20T15:36:00+03:00

2025-03-20T17:19:00+03:00

религия

республика ингушетия

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) учредила новую Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания Синода. "Имели суждение о положении дел в Махачкалинской епархии. Постановили: учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии… Временное управление Грозненской епархией поручить преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту", – говорится в журналах. Правящий архиерей Грозненской епархии, согласно постановлению Синода, будет носить титул "Грозненский и Сунженский", титул архиерея Махачкалинской епархии изменен на "Махачкалинский и Дербентский" (ранее – "Махачкалинский и Грозненский").

https://ria.ru/20250312/evangelie-2004516149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика ингушетия, русская православная церковь