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Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск - РИА Новости, 20.03.2025
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14:17 20.03.2025 (обновлено: 14:31 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/rozysk-2006197747.html
Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск
Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск - РИА Новости, 20.03.2025
Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск
Приговоренный к 12 годам лишения свободы молдавский оппозиционер Александр Нестеровский объявлен в международный розыск, сообщает агентство IPN. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:17:00+03:00
2025-03-20T14:31:00+03:00
в мире
молдавия
александр нестеровский
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Приговоренный к 12 годам лишения свободы молдавский оппозиционер Александр Нестеровский объявлен в международный розыск, сообщает агентство IPN.Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы"."Депутат Нестеровский, приговоренный к 12 годам лишения свободы, объявлен в международный розыск. Эту информацию агентству IPN подтвердил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
https://ria.ru/20250319/gutsul-2006080635.html
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в мире, молдавия, александр нестеровский
В мире, Молдавия, Александр Нестеровский
Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск

Молдавия объявила оппозиционера Александра Нестеровского в международный розыск

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Приговоренный к 12 годам лишения свободы молдавский оппозиционер Александр Нестеровский объявлен в международный розыск, сообщает агентство IPN.
Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 22:41
"Депутат Нестеровский, приговоренный к 12 годам лишения свободы, объявлен в международный розыск. Эту информацию агентству IPN подтвердил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
Участники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Кишиневе завершился митинг в поддержку Нестеровского
19 марта, 19:04
 
В миреМолдавияАлександр Нестеровский
 
 
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