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В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой - РИА Новости, 20.03.2025
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21:39 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/rovno-2006325667.html
В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой
В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой - РИА Новости, 20.03.2025
В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой
Автомобиль с самодельным взрывным устройством взорвался в четверг в центре Ровно, пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали, сообщает нацполиция... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:39:00+03:00
2025-03-20T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Автомобиль с самодельным взрывным устройством взорвался в четверг в центре Ровно, пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали, сообщает нацполиция Украины. "Взрыв в центре Ровно... Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в автомобиле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным полицейских, в результате взрыва пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.
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ровно, украина, в мире
Ровно, Украина, В мире
В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой

В центре Ровно на Украине взорвался автомобиль с самодельной бомбой

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Автомобиль с самодельным взрывным устройством взорвался в четверг в центре Ровно, пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали, сообщает нацполиция Украины.
"Взрыв в центре Ровно... Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в автомобиле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным полицейских, в результате взрыва пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.
Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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