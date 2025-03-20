https://ria.ru/20250320/rovno-2006325667.html

В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой

В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой - РИА Новости, 20.03.2025

В Ровно взорвался автомобиль с самодельной бомбой

Автомобиль с самодельным взрывным устройством взорвался в четверг в центре Ровно, пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали, сообщает нацполиция... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Автомобиль с самодельным взрывным устройством взорвался в четверг в центре Ровно, пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали, сообщает нацполиция Украины. "Взрыв в центре Ровно... Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в автомобиле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным полицейских, в результате взрыва пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006318427.html

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