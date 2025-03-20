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Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга - РИА Новости, 20.03.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:53 20.03.2025 (обновлено: 19:51 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/rouming-2006266764.html
Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга
Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга - РИА Новости, 20.03.2025
Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга
Граждан Союзного государства Белоруссии и России необходимо активнее информировать о введенных с 1 марта тарифах на мобильную связь, заявил председатель... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:53:00+03:00
2025-03-20T19:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Граждан Союзного государства Белоруссии и России необходимо активнее информировать о введенных с 1 марта тарифах на мобильную связь, заявил председатель комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий. В соответствии с резолюцией Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, с 1 марта 2025 года абоненту должны предоставляться в роуминге в России и Белоруссии на месяц не менее 300 минут голосовых вызовов (не менее 150 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов в рамках "домашнего" тарифа при условии включенных в него не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов) и до 5 ГБ включительно по комфортным тарифам, сопоставимым с тарифами в "домашней" сети. Как отметили участники выездного заседания комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде, нововведение позволяет гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и значительным объемом передачи данных. Как рассказали в ходе заседания представители министерств связи Белоруссии и России, проблем при введении комфортных тарифов нет, операторы отмечают число желающих воспользоваться ими. Тем не менее, председатель комиссии парламентского собрания по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий подчеркнул, что необходимо лучше информировать граждан обоих государств о появившихся возможностях. "Мы, считаю, не дорабатываем в плане информирования населения. Мы делаем большие, хорошие, серьезные шаги, но иногда народ спрашивает, а как это работает? Наши президенты приняли решение, и мы все с вами должны реализовать его так, чтобы это было понятно и доступно", - сказал Луцкий. Он заявил, что операторы "должны быть максимально вовлечены в информирование населения о существующих тарифах". Участники заседания приняли решение продолжить мониторинг введения операторами сотовой связи новых роуминговых тарифов, соответствующих положениям резолюции ВГС.
https://ria.ru/20250319/burlyaev-2006076717.html
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россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга

Луцкий: граждан Союзного государства нужно лучше оповещать об отмене роуминга

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПредседатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий
Председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Граждан Союзного государства Белоруссии и России необходимо активнее информировать о введенных с 1 марта тарифах на мобильную связь, заявил председатель комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий.
В соответствии с резолюцией Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, с 1 марта 2025 года абоненту должны предоставляться в роуминге в России и Белоруссии на месяц не менее 300 минут голосовых вызовов (не менее 150 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов в рамках "домашнего" тарифа при условии включенных в него не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов) и до 5 ГБ включительно по комфортным тарифам, сопоставимым с тарифами в "домашней" сети.
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства
19 марта, 22:01
Как отметили участники выездного заседания комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде, нововведение позволяет гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и значительным объемом передачи данных.
Как рассказали в ходе заседания представители министерств связи Белоруссии и России, проблем при введении комфортных тарифов нет, операторы отмечают число желающих воспользоваться ими. Тем не менее, председатель комиссии парламентского собрания по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий подчеркнул, что необходимо лучше информировать граждан обоих государств о появившихся возможностях.
"Мы, считаю, не дорабатываем в плане информирования населения. Мы делаем большие, хорошие, серьезные шаги, но иногда народ спрашивает, а как это работает? Наши президенты приняли решение, и мы все с вами должны реализовать его так, чтобы это было понятно и доступно", - сказал Луцкий. Он заявил, что операторы "должны быть максимально вовлечены в информирование населения о существующих тарифах".
Участники заседания приняли решение продолжить мониторинг введения операторами сотовой связи новых роуминговых тарифов, соответствующих положениям резолюции ВГС.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Германова: нужно создать единое культурное пространство России и Белоруссии
19 марта, 18:26
 
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