https://ria.ru/20250320/rouming-2006266764.html

Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга

Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга - РИА Новости, 20.03.2025

Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга

Граждан Союзного государства Белоруссии и России необходимо активнее информировать о введенных с 1 марта тарифах на мобильную связь, заявил председатель... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:53:00+03:00

2025-03-20T17:53:00+03:00

2025-03-20T19:51:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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белоруссия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Граждан Союзного государства Белоруссии и России необходимо активнее информировать о введенных с 1 марта тарифах на мобильную связь, заявил председатель комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий. В соответствии с резолюцией Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, с 1 марта 2025 года абоненту должны предоставляться в роуминге в России и Белоруссии на месяц не менее 300 минут голосовых вызовов (не менее 150 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов в рамках "домашнего" тарифа при условии включенных в него не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов) и до 5 ГБ включительно по комфортным тарифам, сопоставимым с тарифами в "домашней" сети. Как отметили участники выездного заседания комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде, нововведение позволяет гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и значительным объемом передачи данных. Как рассказали в ходе заседания представители министерств связи Белоруссии и России, проблем при введении комфортных тарифов нет, операторы отмечают число желающих воспользоваться ими. Тем не менее, председатель комиссии парламентского собрания по информполитике, информтехнологиям и связи Игорь Луцкий подчеркнул, что необходимо лучше информировать граждан обоих государств о появившихся возможностях. "Мы, считаю, не дорабатываем в плане информирования населения. Мы делаем большие, хорошие, серьезные шаги, но иногда народ спрашивает, а как это работает? Наши президенты приняли решение, и мы все с вами должны реализовать его так, чтобы это было понятно и доступно", - сказал Луцкий. Он заявил, что операторы "должны быть максимально вовлечены в информирование населения о существующих тарифах". Участники заседания приняли решение продолжить мониторинг введения операторами сотовой связи новых роуминговых тарифов, соответствующих положениям резолюции ВГС.

https://ria.ru/20250319/burlyaev-2006076717.html

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россия, белоруссия