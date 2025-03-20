"Утром, днем и вечером". Во Франции неожиданно высказались о России
Политик Филиппо заявил об отсутствии угрозы для Франции со стороны России
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Франция не подвергается опасности со стороны России, об этом нужно говорить постоянно, чтобы французы не поддавались ложной пропаганде, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Это нужно повторять утром, днем и вечером повсюду: "Во Франции нет российской угрозы!". Именно на этой несуществующей и ложной угрозе основана вся военная пропаганда! Пропаганда, которая будет иметь плохие последствия для нас!" — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление французского лидера. По его словам, в нем много неточностей, в частности, ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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