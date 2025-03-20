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В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера - РИА Новости, 20.03.2025
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13:08 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/rossija-2006177580.html
В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера
В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера - РИА Новости, 20.03.2025
В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера
Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:08:00+03:00
2025-03-20T13:08:00+03:00
технологии
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки. Ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче… Зловред использует мощности зараженных компьютеров для получения разных видов криптовалюты", - рассказали там. Отмечается, что атаки этого майнера были заблокированы на компьютерах более тысячи пользователей в России. Однако в реальности их число может быть значительно выше. По словами компании, вредоносный скрипт крадет пароли, которые пользователи вводят при входе на этих же ресурсах. Скрипт также подменяет ссылки: вместо нужной литературы пользователь скачивает архив большого размера (от 60 до 100 мегабайт) с названием, идентичным книге. Внутри находится исполняемый файл, если его открыть, на компьютер жертвы устанавливается майнер для ПК SilentCryptoMiner. "Чтобы избежать обнаружения защитными решениями, вредоносное поведение на сайтах срабатывало с определенной вероятностью, не у всех пользователей… Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в сети важно всегда оставаться внимательными", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.
https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html
https://ria.ru/20241027/ekspert-1980324386.html
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Новости
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технологии, россия, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
В Kaspersky предупредили о мошенничестве с распространением вируса-майнера

Kaspersky: мошенники используют книжные сайты для распространения вируса-майнера

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки. Ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче… Зловред использует мощности зараженных компьютеров для получения разных видов криптовалюты", - рассказали там.
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Отмечается, что атаки этого майнера были заблокированы на компьютерах более тысячи пользователей в России. Однако в реальности их число может быть значительно выше.
По словами компании, вредоносный скрипт крадет пароли, которые пользователи вводят при входе на этих же ресурсах. Скрипт также подменяет ссылки: вместо нужной литературы пользователь скачивает архив большого размера (от 60 до 100 мегабайт) с названием, идентичным книге. Внутри находится исполняемый файл, если его открыть, на компьютер жертвы устанавливается майнер для ПК SilentCryptoMiner.
"Чтобы избежать обнаружения защитными решениями, вредоносное поведение на сайтах срабатывало с определенной вероятностью, не у всех пользователей… Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в сети важно всегда оставаться внимательными", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.
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