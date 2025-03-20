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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Оропуш - РИА Новости, 20.03.2025
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10:59 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/rospotrebnadzor-2006137197.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Оропуш
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Оропуш - РИА Новости, 20.03.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Оропуш
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш, её распространение на территории России исключено, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:59:00+03:00
2025-03-20T10:59:00+03:00
здоровье - общество
россия
южная америка
боливия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш, её распространение на территории России исключено, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, туристов предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе. "Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья... Ситуация на контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении. Лихорадка Оропуш передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров, уточнили в ведомстве. Среди симптомов - сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь, пояснили в пресс-службе. В связи с отсутствием на территории России резервуаров и источников инфекции, распространение лихорадки Оропуш исключено, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, комары-переносчики заболевания не распространены в России, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250311/likhoradka-2004366289.html
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россия
южная америка
боливия
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здоровье - общество, россия, южная америка, боливия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Южная Америка, Боливия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Оропуш

Роспотребнадзор: распространение лихорадки Оропуш в России исключено

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш, её распространение на территории России исключено, сообщила пресс-служба ведомства.
По имеющейся у Роспотребнадзора информации, туристов предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе.
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"Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья... Ситуация на контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
Лихорадка Оропуш передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров, уточнили в ведомстве. Среди симптомов - сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь, пояснили в пресс-службе.
В связи с отсутствием на территории России резервуаров и источников инфекции, распространение лихорадки Оропуш исключено, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, комары-переносчики заболевания не распространены в России, добавили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоРоссияЮжная АмерикаБоливияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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