https://ria.ru/20250320/rogov-2006154361.html

Рогов назвал Зеленского главным тормозом на пути к миру на Украине

Рогов назвал Зеленского главным тормозом на пути к миру на Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Рогов назвал Зеленского главным тормозом на пути к миру на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на сегодня Владимир Зеленский является главным тормозом на пути прекращения военного конфликта и достижения мира на Украине. Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Зеленский подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа. "Зеленский в очередной раз доказал, что является главным тормозом на пути достижения мира. Показателен момент того, что Зеленскому пришло в голову сравнение именно с Берлином, бывшей столицей Третьего рейха. Не удивлюсь, если не только в душе, но и публично он скоро признает себе "Зефюрером" и главой "Зерейха", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский не хочет не то что мира, но даже перемирия, что показывают участившиеся атаки дронов на российские регионы. "Зеленского прокачали и эмоционально развели Макрон (президент Франции) и британский премьер Стармер, которым нужен этот конфликт, чтобы продолжать безнаказанно грабить возглавляемые ими государства, ссылаясь на то, что все экономические проблемы связаны с противостоянием с Россией, а не с тем, что они ведут неэффективную, а зачастую преступную деятельность", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html

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в мире, франция, россия, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп