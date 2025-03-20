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Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 20.03.2025
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14:05 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/reyting-2006191745.html
Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 20.03.2025
Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
В четверг начался прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", в рамках которого будут определены наиболее профессиональные управленцы России, РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:05:00+03:00
2025-03-20T14:05:00+03:00
россия
дмитрий зеленин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В четверг начался прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", в рамках которого будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, сообщает пресс-служба организаторов. Пресс-конференция о старте приема заявок прошла в четверг на площадке ММПЦ "Россия сегодня". В этом году официальный классификатор рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Прием заявок продлится до 15 июня. "Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" позволит нам вновь взглянуть на достижения лучших управленцев страны и проанализировать, какие тренды и подходы становятся актуальными в динамично меняющихся условиях рынка. Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах "ТОП-1000" — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики", — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество. Приглашенные на пресс-конференцию эксперты в рамках дискуссии обсудили важные аспекты современного лидерства, ответили на вопросы о том, как вдохновлять команды на поиски нестандартных инновационных решений и как эффективно трансформировать вызовы и препятствия в новые возможности для бизнеса. "Мы сегодня живем в динамично меняющемся мире, и компаниям, нацеленным на успех, необходимо быстро адаптироваться к любым новшествам и инновациям. При этом все мы знаем, что меняться непросто. Даже самые позитивные перемены могут стать для человека источником стресса, страхом перед новым и неизведанным. И задача ответственного человекоцентричного бизнеса – нивелировать этот стресс для команды, создав условия для внедрения инноваций", – рассказала генеральный директор медиахолдинга "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская, ее слова приводят организаторы. Директор по персоналу АО "Гринатом" Наталья Пичугина добавила, что компания уделяет большое внимание развитию талантов и навыков сотрудников, поскольку это – залог технологической независимости и успешной реализации всех намеченных проектов. "Наша образовательная экосистема основана на доступном обучении, разнообразии форматов и партнерстве с вузами и диджитал-центрами. Каждый сотрудник компании имеет круглосуточный доступ к новым знаниям и возможность реализовать свой потенциал. Наряду с развитием навыков, мы создаем условия для реализации инновационных идей внутри компании и формируем специалистов, способных продвигать инновации и решать самые сложные задачи. Инвестируя в таланты, мы инвестируем в технологическое лидерство компании и будущее всей отрасли", - цитирует пресс-служба Пичугину.
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96
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353
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353
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россия, дмитрий зеленин
Россия, Дмитрий Зеленин
Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Начался прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

© Фото : Пресс-служба Ассоциации менеджеровНачался прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
Начался прием заявок на XXVI рейтинг ТОП-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Пресс-служба Ассоциации менеджеров
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В четверг начался прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", в рамках которого будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, сообщает пресс-служба организаторов.
Пресс-конференция о старте приема заявок прошла в четверг на площадке ММПЦ "Россия сегодня".
В этом году официальный классификатор рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Прием заявок продлится до 15 июня.
"Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" позволит нам вновь взглянуть на достижения лучших управленцев страны и проанализировать, какие тренды и подходы становятся актуальными в динамично меняющихся условиях рынка. Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах "ТОП-1000" — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики", — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
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Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.
Приглашенные на пресс-конференцию эксперты в рамках дискуссии обсудили важные аспекты современного лидерства, ответили на вопросы о том, как вдохновлять команды на поиски нестандартных инновационных решений и как эффективно трансформировать вызовы и препятствия в новые возможности для бизнеса.
"Мы сегодня живем в динамично меняющемся мире, и компаниям, нацеленным на успех, необходимо быстро адаптироваться к любым новшествам и инновациям. При этом все мы знаем, что меняться непросто. Даже самые позитивные перемены могут стать для человека источником стресса, страхом перед новым и неизведанным. И задача ответственного человекоцентричного бизнеса – нивелировать этот стресс для команды, создав условия для внедрения инноваций", – рассказала генеральный директор медиахолдинга "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская, ее слова приводят организаторы.
Директор по персоналу АО "Гринатом" Наталья Пичугина добавила, что компания уделяет большое внимание развитию талантов и навыков сотрудников, поскольку это – залог технологической независимости и успешной реализации всех намеченных проектов.
"Наша образовательная экосистема основана на доступном обучении, разнообразии форматов и партнерстве с вузами и диджитал-центрами. Каждый сотрудник компании имеет круглосуточный доступ к новым знаниям и возможность реализовать свой потенциал. Наряду с развитием навыков, мы создаем условия для реализации инновационных идей внутри компании и формируем специалистов, способных продвигать инновации и решать самые сложные задачи. Инвестируя в таланты, мы инвестируем в технологическое лидерство компании и будущее всей отрасли", - цитирует пресс-служба Пичугину.
 
РоссияДмитрий Зеленин
 
 
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