https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html

Россияне стали на треть реже посещать рестораны, показало исследование

Россияне стали на треть реже посещать рестораны, показало исследование - РИА Новости, 20.03.2025

Россияне стали на треть реже посещать рестораны, показало исследование

Россияне с начала года стали на треть реже посещать рестораны в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поделились данными исследования с РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:49:00+03:00

2025-03-20T07:49:00+03:00

2025-03-20T07:49:00+03:00

почта банк

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне с начала года стали на треть реже посещать рестораны в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поделились данными исследования с РИА Новости эксперты "Почта банка". "Россияне на 35% снизили посещаемость ресторанов. При этом объем трат также уменьшился - на 19%, а средний чек вырос на 17%, до 841 рубля. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов "Почта банка" с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого", - сообщили в банке. Одновременно на 11% и 12% соответственно снизились траты и число россиян, выбирающих фастфуд и иные заведения общепита. Средний чек практически не изменился в сравнении с прошлым годом и составил 361 рубль, говорится в исследовании. "По оценке "Почта банка", снижение трат на фастфуд объясняется стремлением вести здоровый образ жизни и придерживаться принципов правильного питания", - прокомментировали в банке. "Вместе с тем более редкое посещение ресторанов связано с растущими ценами на общепит, что побуждает значительную часть россиян разумнее относиться к тратам на питание и высвобождать средства на другие цели", - полагают эксперты.

https://ria.ru/20250219/otel-2000204087.html

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