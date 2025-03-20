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ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день - РИА Новости, 20.03.2025
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
Израильские военные перехватили вторую за день ракету, запущенную движением "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:57:00+03:00
2025-03-20T20:57:00+03:00
2025-03-20T20:58:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Израильские военные перехватили вторую за день ракету, запущенную движением "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС до проникновения в воздушное пространство страны. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. В ночь на четверг хуситы в Йемене уже запускали ракету по Израилю, но она была перехвачена, не достигнув территории страны.
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в мире, йемен, израиль, ансар алла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, выпущенную хуситами из Йемена