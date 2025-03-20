Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 20.03.2025 (обновлено: 20:58 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/raketa-2006319989.html
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день - РИА Новости, 20.03.2025
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
Израильские военные перехватили вторую за день ракету, запущенную движением "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:57:00+03:00
2025-03-20T20:58:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_fff196914083215a3e21454319589500.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Израильские военные перехватили вторую за день ракету, запущенную движением "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС до проникновения в воздушное пространство страны. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. В ночь на четверг хуситы в Йемене уже запускали ракету по Израилю, но она была перехвачена, не достигнув территории страны.
https://ria.ru/20250320/khusity-2006316213.html
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_2b6220d07414a7e5bc147e7a3daa66ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, ансар алла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день

ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, выпущенную хуситами из Йемена

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Израильские военные перехватили вторую за день ракету, запущенную движением "Ансар Алла" (хуситы) из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС до проникновения в воздушное пространство страны. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
В ночь на четверг хуситы в Йемене уже запускали ракету по Израилю, но она была перехвачена, не достигнув территории страны.
Истребитель США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
Вчера, 20:22
 
В миреЙеменИзраильАнсар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала