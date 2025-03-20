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Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена
Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 20.03.2025
Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему центру Израиля в связи с запуском ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:27:00+03:00
2025-03-20T05:27:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему центру Израиля в связи с запуском ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.Сигнал тревоги был активирован в десятках городов, включая Иерусалим, Тель-Авив и район международного аэропорта.Позднее армия сообщила в своем Telegram-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена израильскими ВВС до того, как пересекла территорию Израиля.
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в мире, израиль, йемен, иерусалим
В мире, Израиль, Йемен, Иерусалим
Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена, прозвучала тревога