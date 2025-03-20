https://ria.ru/20250320/radio-2006109150.html

Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск

Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск - РИА Новости, 20.03.2025

Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск

Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:14:00+03:00

2025-03-20T08:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя радио. "Финансировавшееся американским правительством радио "Свободная Азия" объявило сотням своих сотрудников в США в среду, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с конца этой недели после того, как администрация президента Дональда Трампа заявила, что прекращает финансирование этого СМИ", - передает агентство. Представитель радио Рохит Махаджан в интервью агентству назвал действия властей "незаконными" и заявил, что СМИ подаст в суд. По его словам, в отпуск вынужденно отправят в основном штатных сотрудников в США, в результате чего число сотрудников СМИ сократится с более чем 300 до примерно 75. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** Признано в РФ СМИ-иноагентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп