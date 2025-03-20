Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотни сотрудников радио "Свободная Азия" отправились в неоплачиваемый отпуск
В студии радиостанции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя радио.
"Финансировавшееся американским правительством радио "Свободная Азия" объявило сотням своих сотрудников в США в среду, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с конца этой недели после того, как администрация президента Дональда Трампа заявила, что прекращает финансирование этого СМИ", - передает агентство.
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Представитель радио Рохит Махаджан в интервью агентству назвал действия властей "незаконными" и заявил, что СМИ подаст в суд. По его словам, в отпуск вынужденно отправят в основном штатных сотрудников в США, в результате чего число сотрудников СМИ сократится с более чем 300 до примерно 75.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** Признано в РФ СМИ-иноагентом
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