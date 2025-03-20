Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/radio-2006109150.html
Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск - РИА Новости, 20.03.2025
Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск
Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:14:00+03:00
2025-03-20T08:14:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99786/43/997864354_0:46:3000:1734_1920x0_80_0_0_62d4da6d290349fac128520f97943881.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя радио. "Финансировавшееся американским правительством радио "Свободная Азия" объявило сотням своих сотрудников в США в среду, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с конца этой недели после того, как администрация президента Дональда Трампа заявила, что прекращает финансирование этого СМИ", - передает агентство. Представитель радио Рохит Махаджан в интервью агентству назвал действия властей "незаконными" и заявил, что СМИ подаст в суд. По его словам, в отпуск вынужденно отправят в основном штатных сотрудников в США, в результате чего число сотрудников СМИ сократится с более чем 300 до примерно 75. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** Признано в РФ СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html
https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99786/43/997864354_315:0:2687:1779_1920x0_80_0_0_ceb7e7b2cd281d3b4e0e0658e18ca891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Сотрудников радио "Свободная Азия" отправили в неоплачиваемый отпуск

Сотни сотрудников радио "Свободная Азия" отправились в неоплачиваемый отпуск

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ студии радиостанции во время работы
В студии радиостанции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В студии радиостанции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Радио "Свободная Азия" после прекращения финансирования от США объявило сотням своих сотрудников в Штатах, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя радио.
"Финансировавшееся американским правительством радио "Свободная Азия" объявило сотням своих сотрудников в США в среду, что они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с конца этой недели после того, как администрация президента Дональда Трампа заявила, что прекращает финансирование этого СМИ", - передает агентство.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
DOGE "проник" уже в 20 правительственных структур США, сообщили СМИ
28 февраля, 17:51
Представитель радио Рохит Махаджан в интервью агентству назвал действия властей "незаконными" и заявил, что СМИ подаст в суд. По его словам, в отпуск вынужденно отправят в основном штатных сотрудников в США, в результате чего число сотрудников СМИ сократится с более чем 300 до примерно 75.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** Признано в РФ СМИ-иноагентом
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Кремле прокомментировали решение США по "Радио Свобода"*
17 марта, 13:36
 
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала