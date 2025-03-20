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В Раде назвали условие остановки мобилизации на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 20.03.2025 (обновлено: 06:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/rada-2006102498.html
В Раде назвали условие остановки мобилизации на Украине
В Раде назвали условие остановки мобилизации на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
В Раде назвали условие остановки мобилизации на Украине
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко считает, что Киеву придется остановить принудительную мобилизацию, если Украина "возьмет на себя... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:44:00+03:00
2025-03-20T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко считает, что Киеву придется остановить принудительную мобилизацию, если Украина "возьмет на себя обязательства", согласившись на условия для прекращения огня, включая требования России. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", так Кучеренко прокомментировал заявление советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что мобилизация на Украине в случае перемирия не будет останавливаться. "Компромисс не будет нравиться обеим сторонам… Но если Украина возьмет на себя обязательства и (Зеленский - ред.) возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк", - приводит издание слова депутата. Во вторник президент РФ Владимир Путин и президент СЩА Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Раде назвали условие остановки мобилизации на Украине

Депутат Рады Кучеренко: мобилизацию остановят, если Киев прекратит огонь

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко считает, что Киеву придется остановить принудительную мобилизацию, если Украина "возьмет на себя обязательства", согласившись на условия для прекращения огня, включая требования России.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", так Кучеренко прокомментировал заявление советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что мобилизация на Украине в случае перемирия не будет останавливаться.
"Компромисс не будет нравиться обеим сторонам… Но если Украина возьмет на себя обязательства и (Зеленский - ред.) возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк", - приводит издание слова депутата.
Во вторник президент РФ Владимир Путин и президент СЩА Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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