https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html

В Индонезии назвали Путина президентом мечты

В Индонезии назвали Путина президентом мечты - РИА Новости, 20.03.2025

В Индонезии назвали Путина президентом мечты

Молодежь Индонезии считает российского лидера Владимира Путина "президентом мечты", он вдохновляет индонезийцев на то, чтобы узнавать больше о культуре России,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:04:00+03:00

2025-03-20T23:04:00+03:00

2025-03-20T23:04:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Молодежь Индонезии считает российского лидера Владимира Путина "президентом мечты", он вдохновляет индонезийцев на то, чтобы узнавать больше о культуре России, заявил РИА Новости председатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Сяхрул Хайдар Камал. "Для нас в Индонезии Россия - это что-то невероятное, очень гостеприимное по отношению к нашему индонезийскому народу. Людей в Индонезии очень вдохновляют перспективы учебы в России и путешествия в вашу страну. Мы также хотим больше узнать о культуре России", - рассказал Сяхрул Хайдар Камал на полях мероприятия, организованного посольством РФ в Индонезии. По словам председателя Zeekend, большинство молодых людей в Индонезии говорят, что им "очень нравится российский президент". "Когда мы видим в соцсетях запись речи российского президента, индонезийцы пишут множество комментариев: "Вау, это лучший президент, это президент мечты для Индонезии". Его лидерство мотивирует нас узнать больше о России и российской культуре", - рассказал собеседник агентства. В четверг российское посольство в Индонезии организовало ифтар - традиционное разговение в месяц Рамадан - для представителей молодежных сообществ страны. Мероприятие открыл посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. "Я очень рад видеть у нас представителей молодого поколения. Именно от развития связей молодежи наших стран зависит будущее", - отметил он. Дипломат также пригласил лидеров индонезийской молодежи к сотрудничеству с Россией и российским диппредставительством в Индонезии, в том числе и по треку альянса БРИКС, полноценной частью которого Индонезия стала в январе 2025 года.

https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, россия, владимир путин, брикс