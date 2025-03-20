В Индонезии назвали Путина президентом мечты
Глава eekend Камал: индонезийская молодежь считает Путина президентом мечты
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Молодежь Индонезии считает российского лидера Владимира Путина "президентом мечты", он вдохновляет индонезийцев на то, чтобы узнавать больше о культуре России, заявил РИА Новости председатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Сяхрул Хайдар Камал.
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"Для нас в Индонезии Россия - это что-то невероятное, очень гостеприимное по отношению к нашему индонезийскому народу. Людей в Индонезии очень вдохновляют перспективы учебы в России и путешествия в вашу страну. Мы также хотим больше узнать о культуре России", - рассказал Сяхрул Хайдар Камал на полях мероприятия, организованного посольством РФ в Индонезии.
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По словам председателя Zeekend, большинство молодых людей в Индонезии говорят, что им "очень нравится российский президент".
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"Когда мы видим в соцсетях запись речи российского президента, индонезийцы пишут множество комментариев: "Вау, это лучший президент, это президент мечты для Индонезии". Его лидерство мотивирует нас узнать больше о России и российской культуре", - рассказал собеседник агентства.
В четверг российское посольство в Индонезии организовало ифтар - традиционное разговение в месяц Рамадан - для представителей молодежных сообществ страны. Мероприятие открыл посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Я очень рад видеть у нас представителей молодого поколения. Именно от развития связей молодежи наших стран зависит будущее", - отметил он.
Дипломат также пригласил лидеров индонезийской молодежи к сотрудничеству с Россией и российским диппредставительством в Индонезии, в том числе и по треку альянса БРИКС, полноценной частью которого Индонезия стала в январе 2025 года.
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