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Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
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17:38 20.03.2025 (обновлено: 18:00 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006257128.html
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:38:00+03:00
2025-03-20T18:00:00+03:00
москва
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", — говорится в релизе.Кроме того, президенты рассмотрели итоги недавнего официального визита Лукашенко в Москву и выразили удовлетворение конструктивным характером переговоров. Они также подчеркнули, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.Обсуждалось также предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия председательствует в этом году. Путин и Лукашенко будут находиться в тесном контакте по всем этим темам, отметили в Кремле.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, лидеры двух стран договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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москва, владимир путин
Москва, Владимир Путин

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
Вчера, 08:00
Кроме того, президенты рассмотрели итоги недавнего официального визита Лукашенко в Москву и выразили удовлетворение конструктивным характером переговоров. Они также подчеркнули, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.
Обсуждалось также предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия председательствует в этом году. Путин и Лукашенко будут находиться в тесном контакте по всем этим темам, отметили в Кремле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Очень сильный": Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным
19 марта, 12:12
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, лидеры двух стран договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
МоскваВладимир Путин
 
 
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