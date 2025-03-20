Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", — говорится в релизе.
Кроме того, президенты рассмотрели итоги недавнего официального визита Лукашенко в Москву и выразили удовлетворение конструктивным характером переговоров. Они также подчеркнули, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.
Обсуждалось также предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия председательствует в этом году. Путин и Лукашенко будут находиться в тесном контакте по всем этим темам, отметили в Кремле.
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, лидеры двух стран договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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