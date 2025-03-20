https://ria.ru/20250320/putin-2006257128.html

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:38:00+03:00

2025-03-20T17:38:00+03:00

2025-03-20T18:00:00+03:00

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_6ccc124693669bcd415663ce7772710f.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", — говорится в релизе.Кроме того, президенты рассмотрели итоги недавнего официального визита Лукашенко в Москву и выразили удовлетворение конструктивным характером переговоров. Они также подчеркнули, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.Обсуждалось также предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия председательствует в этом году. Путин и Лукашенко будут находиться в тесном контакте по всем этим темам, отметили в Кремле.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, лидеры двух стран договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин