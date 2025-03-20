https://ria.ru/20250320/putin-2006256562.html

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025

Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:37:00+03:00

2025-03-20T17:37:00+03:00

2025-03-20T17:56:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

александр лукашенко

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белоруссия

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том числе по украинской тематике, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Президент России проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

белоруссия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп, белоруссия, россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде