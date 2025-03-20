https://ria.ru/20250320/putin-2006256562.html
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:37:00+03:00
2025-03-20T17:37:00+03:00
2025-03-20T17:56:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том числе по украинской тематике, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Президент России проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Белоруссия, Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Путин поделился с Лукашенко подробностями своего недавнего разговора с Трампом