Рейтинг@Mail.ru
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 20.03.2025 (обновлено: 17:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006256562.html
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом - РИА Новости, 20.03.2025
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:37:00+03:00
2025-03-20T17:56:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
александр лукашенко
дональд трамп
белоруссия
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том числе по украинской тематике, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Президент России проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп, белоруссия, россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Белоруссия, Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин поделился с Лукашенко подробностями разговора с Трампом

Путин поделился с Лукашенко подробностями своего недавнего разговора с Трампом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробностями своего недавно состоявшегося разговора с Трампом, в том числе по украинской тематике, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
«
"Президент России проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоДональд ТрампБелоруссияРоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала