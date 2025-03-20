Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО
Путин подписал указ об оказании помощи семьям пропавших без вести участников СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит фонду "Защитники Отечества" оказывать поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в пункт 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 года № 232 "О создании Государственного форда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... следующие изменения: а) дополнить подпунктом "в-1" следующего содержания: "в-1) деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи членам семей лиц, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операцией", - говорится в документе.
Согласно указу, членам семей пропавших без вести фонд будет оказывать "психолого-психотерапевтическую помощь, содействие в получении мер социальной поддержки, услуг, бесплатной юридической помощи и во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, некоммерческими организациями и добровольческими (волонтерскими) организациями содействие по вопросам, связанным с безвестным отсутствием таких лиц, в том числе касающимся проведения идентификационных генетических исследований".
Указ вступает в силу со дня его подписания, 20 марта.
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