https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html

Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел

Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел - РИА Новости, 20.03.2025

Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, дополнительно выявленном в связи с расследуемым... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:25:00+03:00

2025-03-20T14:25:00+03:00

2025-03-20T14:25:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, дополнительно выявленном в связи с расследуемым уголовным делом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. УПК РФ дополняется новым положением, устанавливающим, что, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении нового преступления, оно также относится к подследственности того же органа расследования, и данные дела можно соединить согласно прежним положениям УПК. Следователь вправе возбудить уголовное дело, которое соединяется с расследуемым, без выделения в отдельное производство.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991811177.html

россия

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2025

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россия, владимир путин