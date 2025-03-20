https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html
Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел
Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел - РИА Новости, 20.03.2025
Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, дополнительно выявленном в связи с расследуемым... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:25:00+03:00
2025-03-20T14:25:00+03:00
2025-03-20T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, дополнительно выявленном в связи с расследуемым уголовным делом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. УПК РФ дополняется новым положением, устанавливающим, что, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении нового преступления, оно также относится к подследственности того же органа расследования, и данные дела можно соединить согласно прежним положениям УПК. Следователь вправе возбудить уголовное дело, которое соединяется с расследуемым, без выделения в отдельное производство.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991811177.html
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россия, владимир путин
Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел
Путин подписал закон, упрощающий порядок возбуждения новых уголовных дел