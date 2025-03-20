https://ria.ru/20250320/putin-2006178213.html

Путин направил послание лидеру Сирии

Путин направил послание лидеру Сирии - РИА Новости, 20.03.2025

Путин направил послание лидеру Сирии

Президент Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аш-Шараа, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:10:00+03:00

2025-03-20T13:10:00+03:00

2025-03-20T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аш-Шараа, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", — рассказал представитель Кремля.Песков отметил, что Путин подтвердил готовность к развитию сотрудничества двух стран."Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений", — уточнил он.В феврале Путин впервые созвонился с новым сирийским лидером. Президент России акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности ближневосточной страны и подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.В свою очередь, аш-Шараа указал на крепкие стратегические отношения между двумя странами.

https://ria.ru/20250317/livan-2005470130.html

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в мире, дмитрий песков, россия, сирия, владимир путин, ахмед аш-шараа