https://ria.ru/20250320/putin-2006170681.html

У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом

У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом - РИА Новости, 20.03.2025

У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом

У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:55:00+03:00

2025-03-20T12:55:00+03:00

2025-03-20T12:56:00+03:00

политика

россия

турция

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном контакте российского и турецкого лидеров.

https://ria.ru/20250304/putin-2002871352.html

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политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин