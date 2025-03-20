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У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом - РИА Новости, 20.03.2025
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12:55 20.03.2025 (обновлено: 12:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006170681.html
У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом
У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом - РИА Новости, 20.03.2025
У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом
У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:55:00+03:00
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политика
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном контакте российского и турецкого лидеров.
https://ria.ru/20250304/putin-2002871352.html
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политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина на этой неделе не запланированы контакты с Эрдоганом

Песков: на этой неделе у Путина не запланированы контакты с Эрдоганом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном контакте российского и турецкого лидеров.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию
4 марта, 01:46
 
ПолитикаРоссияТурцияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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