https://ria.ru/20250320/putin-2006167127.html
Путин принял приглашение посетить Турцию
Путин принял приглашение посетить Турцию - РИА Новости, 20.03.2025
Путин принял приглашение посетить Турцию
Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:46:00+03:00
турция
владимир путин
дмитрий песков
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Турцию.
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Путин принял приглашение посетить Турцию
Песков: Путин принял приглашение посетить Турцию