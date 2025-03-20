https://ria.ru/20250320/putin-2006167127.html

Путин принял приглашение посетить Турцию

Путин принял приглашение посетить Турцию - РИА Новости, 20.03.2025

Путин принял приглашение посетить Турцию

Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Турцию.

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html

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турция, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире