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Путин принял приглашение посетить Турцию - РИА Новости, 20.03.2025
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12:46 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/putin-2006167127.html
Путин принял приглашение посетить Турцию
Путин принял приглашение посетить Турцию - РИА Новости, 20.03.2025
Путин принял приглашение посетить Турцию
Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Турцию.
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турция, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Путин принял приглашение посетить Турцию

Песков: Путин принял приглашение посетить Турцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Турцию.
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Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
Вчера, 08:57
 
ТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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