https://ria.ru/20250320/pushkov-2006089008.html

Мерц производит странное впечатление, заявил Пушков

Мерц производит странное впечатление, заявил Пушков - РИА Новости, 20.03.2025

Мерц производит странное впечатление, заявил Пушков

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:59:00+03:00

2025-03-20T00:59:00+03:00

2025-03-20T01:20:00+03:00

германия

россия

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фридрих мерц

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нато

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют", — написал он, комментируя выступление Мерца в немецком парламенте.Сенатор отметил, что депутатам бундестага надо посмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий Рейх в России, и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала. По мнению Пушкова, в ФРГ "совсем об этом забыли". "И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о "войне Путина против Европы"? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией", — считает парламентарий.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html

https://ria.ru/20250314/merts-2005052744.html

германия

россия

сша

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германия, россия, сша, алексей пушков, фридрих мерц, владимир путин, нато