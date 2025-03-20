Мерц производит странное впечатление, заявил Пушков
Пушков: Мерц производит странное впечатление на фоне политики США
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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Сенатор отметил, что депутатам бундестага надо посмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий Рейх в России, и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала. По мнению Пушкова, в ФРГ "совсем об этом забыли".
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"И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о "войне Путина против Европы"? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией", — считает парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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