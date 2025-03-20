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Киев пытается сорвать мирные инициативы, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
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14:40 20.03.2025 (обновлено: 16:52 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/provokatsiya-2006208453.html
Киев пытается сорвать мирные инициативы, заявили в МИД России
Киев пытается сорвать мирные инициативы, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
Киев пытается сорвать мирные инициативы, заявили в МИД России
Атака Украины на объект энергетической инфраструктуры РФ — очередная специально подготовленная Киевом провокация, которая направлена на срыв мирных инициатив,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:40:00+03:00
2025-03-20T16:52:00+03:00
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Атака Украины на объект энергетической инфраструктуры РФ — очередная специально подготовленная Киевом провокация, которая направлена на срыв мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Она отметила, что ночью 19 марта киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением БПЛА по расположенному в станице Кавказской (Краснодарский край) объекту энергетической инфраструктуры, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию на площади 1700 квадратных метров."Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. (Владимир) Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность", — сказала Захарова.Захарова также добавила, что Москва надеется, что США убедились в том, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006195907.html
https://ria.ru/20250320/oshibka-2006106411.html
https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев пытается сорвать мирные инициативы, заявили в МИД России

Захарова: Зеленский нарушил договоренность об отказе от атак на энергообъекты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Атака Украины на объект энергетической инфраструктуры РФ — очередная специально подготовленная Киевом провокация, которая направлена на срыв мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что ночью 19 марта киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением БПЛА по расположенному в станице Кавказской (Краснодарский край) объекту энергетической инфраструктуры, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию на площади 1700 квадратных метров.
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"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. (Владимир) Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность", — сказала Захарова.
Захарова также добавила, что Москва надеется, что США убедились в том, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
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Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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