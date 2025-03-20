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В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования - РИА Новости, 20.03.2025
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19:10 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/protezy-2006291230.html
В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования
В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования - РИА Новости, 20.03.2025
В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования
Средняя стоимость обеспечения техническими средствами реабилитации одного человека при оказании услуг протезирования составляет 970 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:10:00+03:00
2025-03-20T19:10:00+03:00
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Средняя стоимость обеспечения техническими средствами реабилитации одного человека при оказании услуг протезирования составляет 970 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Если мы посмотрим итоги 2024 года, то протезы с микропроцессорным управлением в количестве, которое приобретается для людей с инвалидностью, в количестве увеличились более чем в два раза. За счёт этого мы видим, что и средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тысяч рублей", - сказал Котяков во время посещения Московского протезно-ортопедического предприятия. Он отметил, что благодаря этому люди получают современные надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям. Министр рассказал также, что предварительно планируется открытие дополнительно более 30 филиалов протезных предприятий в России. По данным Котякова, электронный сертификат сегодня составляет порядка 50% от всех закупок государства для обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми средствами реабилитации. Примерно 25% граждан от общего количества людей с инвалидностью в стране обращаются за средствами реабилитации с использованием электронного сертификата. При приобретении протезов 67% граждан используют средства электронного сертификата. "С коллегами из министерства просвещения провели достаточно серьёзную работу с точки зрения увеличения набора на специальности протезистов. Сегодня мы видим, что в 1,5 раза увеличился приём по этому направлению", - добавил глава Минтруда. Министерство совместно с профессиональным сообществом подготовило профессиональный стандарт "инженер-протезист", который прошёл общественное обсуждение и в ближайшее время будет подписан, сообщил Котяков. Кроме того, идет разработка профстандарта "инженер-ортезист".
https://ria.ru/20250306/protezy-2003513190.html
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования

Котяков: средняя стоимость протезирования человека составляет 970 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария СавченкоМужчина с титановым протезом
Мужчина с титановым протезом - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Мария Савченко
Мужчина с титановым протезом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Средняя стоимость обеспечения техническими средствами реабилитации одного человека при оказании услуг протезирования составляет 970 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Если мы посмотрим итоги 2024 года, то протезы с микропроцессорным управлением в количестве, которое приобретается для людей с инвалидностью, в количестве увеличились более чем в два раза. За счёт этого мы видим, что и средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тысяч рублей", - сказал Котяков во время посещения Московского протезно-ортопедического предприятия.
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Он отметил, что благодаря этому люди получают современные надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям. Министр рассказал также, что предварительно планируется открытие дополнительно более 30 филиалов протезных предприятий в России.
По данным Котякова, электронный сертификат сегодня составляет порядка 50% от всех закупок государства для обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми средствами реабилитации. Примерно 25% граждан от общего количества людей с инвалидностью в стране обращаются за средствами реабилитации с использованием электронного сертификата. При приобретении протезов 67% граждан используют средства электронного сертификата.
"С коллегами из министерства просвещения провели достаточно серьёзную работу с точки зрения увеличения набора на специальности протезистов. Сегодня мы видим, что в 1,5 раза увеличился приём по этому направлению", - добавил глава Минтруда.
Министерство совместно с профессиональным сообществом подготовило профессиональный стандарт "инженер-протезист", который прошёл общественное обсуждение и в ближайшее время будет подписан, сообщил Котяков. Кроме того, идет разработка профстандарта "инженер-ортезист".
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ОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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