Рейтинг@Mail.ru
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:44:00+03:00
2025-03-20T10:44:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
кировский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006114284_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_421c6293960fba95684973474aebb866.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий". "Сегодня областной центр и город Энгельс пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть пострадавшие, повреждены объекты социальной сферы, частные и дачные домовладения. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79372618252", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области. В ведомстве добавили, что прокуроры Кировского района Саратова и города Энгельса осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.
https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006104509.html
https://ria.ru/20250320/engels-2006102943.html
энгельс
саратовская область
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006114284_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0a40324b7d6244f9814eb8a3347edb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, саратовская область, кировский район
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Кировский район
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Саратовская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий".
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
При атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна
Вчера, 06:43
"Сегодня областной центр и город Энгельс пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть пострадавшие, повреждены объекты социальной сферы, частные и дачные домовладения. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79372618252", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
В ведомстве добавили, что прокуроры Кировского района Саратова и города Энгельса осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА
Вчера, 05:51
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала