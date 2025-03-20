https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html

В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:44:00+03:00

2025-03-20T10:44:00+03:00

2025-03-20T10:44:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

кировский район

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий". "Сегодня областной центр и город Энгельс пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть пострадавшие, повреждены объекты социальной сферы, частные и дачные домовладения. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79372618252", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области. В ведомстве добавили, что прокуроры Кировского района Саратова и города Энгельса осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.

https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006104509.html

https://ria.ru/20250320/engels-2006102943.html

энгельс

саратовская область

кировский район

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происшествия, энгельс, саратовская область, кировский район