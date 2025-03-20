В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
Саратовская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область, организована горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий".
"Сегодня областной центр и город Энгельс пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть пострадавшие, повреждены объекты социальной сферы, частные и дачные домовладения. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79372618252", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
В ведомстве добавили, что прокуроры Кировского района Саратова и города Энгельса осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.