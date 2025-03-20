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Более 220 бойцов подали заявки на участие в смоленской кадровой программе - РИА Новости, 20.03.2025
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Смоленская область
 
20:06 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/programma-2006314489.html
Более 220 бойцов подали заявки на участие в смоленской кадровой программе
Более 220 бойцов подали заявки на участие в смоленской кадровой программе - РИА Новости, 20.03.2025
Более 220 бойцов подали заявки на участие в смоленской кадровой программе
Более 220 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 российских регионов подали заявки на участие в программе "Герои СВОего времени. Смоленск",... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:06:00+03:00
2025-03-20T20:06:00+03:00
смоленская область
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василий анохин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 220 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 российских регионов подали заявки на участие в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщает пресс-служба правительства Смоленской области. Кроме представителей Смоленской области, на образовательный проект активнее других регистрировались участники СВО из Москвы, Московской и Тюменской областей, Чувашии и Башкирии. Следующим этапом в реализации проекта станет онлайн-тестирование. Оно откроется для прохождения с 24 по 26 марта на платформе "Россия - страна возможностей". Испытание нацелено на комплексную оценку компетенций будущих слушателей программы. До этого участники должны заполнить анкету и написать эссе. "Более 220 бойцов и ветеранов специальной военной операции выразили желание стать частью большой управленческой команды нашей области. Большинство из них – это смоляне, но среди зарегистрировавшихся есть и жители других регионов. Всем, кто действительно хочет связать свое будущее с работой на развитие Смоленщины, мы обязательно поможем и сделаем все, чтобы они нашли себя здесь. Желаю участникам отбора в программу “Герои СВОего времени. Смоленск” удачи на предстоящих испытаниях!" – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина. В правительстве напомнили, что проект "Герои СВОего времени. Смоленск" – это смоленский аналог федеральной образовательной программы "Время героев". Его ключевая задача – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации, раскрытие их таланта и потенциала.
https://ria.ru/20250320/tsekh-2006198337.html
https://ria.ru/20250319/anokhin-2006072960.html
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смоленская область, василий анохин, сво
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Более 220 бойцов подали заявки на участие в смоленской кадровой программе

Заявки на участие в программе "Герои СВОего времени. Смоленск" подали 220 бойцов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 220 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 российских регионов подали заявки на участие в программе "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.
Кроме представителей Смоленской области, на образовательный проект активнее других регистрировались участники СВО из Москвы, Московской и Тюменской областей, Чувашии и Башкирии.
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Следующим этапом в реализации проекта станет онлайн-тестирование. Оно откроется для прохождения с 24 по 26 марта на платформе "Россия - страна возможностей". Испытание нацелено на комплексную оценку компетенций будущих слушателей программы. До этого участники должны заполнить анкету и написать эссе.
"Более 220 бойцов и ветеранов специальной военной операции выразили желание стать частью большой управленческой команды нашей области. Большинство из них – это смоляне, но среди зарегистрировавшихся есть и жители других регионов. Всем, кто действительно хочет связать свое будущее с работой на развитие Смоленщины, мы обязательно поможем и сделаем все, чтобы они нашли себя здесь. Желаю участникам отбора в программу “Герои СВОего времени. Смоленск” удачи на предстоящих испытаниях!" – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
В правительстве напомнили, что проект "Герои СВОего времени. Смоленск" – это смоленский аналог федеральной образовательной программы "Время героев". Его ключевая задача – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации, раскрытие их таланта и потенциала.
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