https://ria.ru/20250320/programma-2006145206.html

В Челябинской области стартовала кадровая программа "Герои Южного Урала"

В Челябинской области стартовала кадровая программа "Герои Южного Урала" - РИА Новости, 20.03.2025

В Челябинской области стартовала кадровая программа "Герои Южного Урала"

Более 1 тысячи заявок от участников специальной военной операции поступило на участие в кадровой программе "Герои Южного Урала" в Челябинской области,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:22:00+03:00

2025-03-20T11:22:00+03:00

2025-03-20T11:22:00+03:00

челябинская область

алексей текслер

сво

трудоустройство

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Более 1 тысячи заявок от участников специальной военной операции поступило на участие в кадровой программе "Герои Южного Урала" в Челябинской области, направленной на подготовку для дальнейшего трудоустройства в органы госслужбы или организации, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, образовательная программа "Герои Южного Урала" стартовала по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. "В Челябинской области завершился заявочный этап кадровой программы "Герои Южного Урала". За месяц поступило 1056 заявок от участников специальной военной операции, из них 595 от бойцов, находящихся в зоне СВО. Следующим этапом отбора для участников станет дистанционное тестирование, его нужно будет пройти до 23 марта. Некоторые участники могут получить дополнительные задания, о чем они будут проинформированы отдельно", - говорится в сообщении. По итогам этапа отбора Общественным советом определяются участники, показавшие наиболее высокие результаты в части их управленческого опыта, управленческого потенциала и военных заслуг, они получат приглашение к прохождению образовательной программы "Герои Южного Урала", отмечается в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. "Я тут не разделяю ни региональный уровень власти, ни муниципальный уровень власти. Это могут быть представительные органы, это, конечно, могут быть предприятия, наш бизнес, общественные организации. Все мы - одна большая команда Челябинской области и, конечно, все выпускники этой программы должны получить возможность в этой команде работать", – цитирует пресс-служба слова Текслера. Программа обучения рассчитана на один календарный год, обучение будет проходить в челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, уточняется в сообщении. Помимо очного обучения в программе предусмотрены стажировки на производственных предприятиях и в органах публичной власти региона, также каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, руководителей крупных промпредприятий, добавляется в сообщении. Обучение, отмечает правительство, будет проводиться по программе профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление", по результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца. По словам замгубернатора региона Романа Воллерта, региональный проект стартовал в развитие федерального. "Уверен, те, кто в сложное для страны время отправился защищать ее интересы в зоне СВО, смогут послужить своей Родине и в мирной жизни – на государственной или муниципальной службе, в депутатском корпусе, в общественных организациях. Они также, несомненно, усилят кадровый состав корпораций и предприятий. Именно поэтому губернатор принял решение запустить этот проект. Наши подходы обеспечат всем желающим ветеранам и участникам СВО возможность получить необходимые знания и навыки, чтобы претендовать на места в кадровом резерве управленческой команды Челябинской области всех уровней", – цитирует пресс-служба слова Воллерта. Участник спецоперации, зампредседателя региональной общественной организации "Ветераны специальной военной операции Челябинской области" Алексей Рожков зарегистрировался для участия в программе. "Регистрация абсолютно не составила никакого труда. Это был первый этап. Второй этап – написал эссе, которое будут рассматривать уже компетентные люди. И здесь сейчас ждем уже этапа тестирования. Буду рад достойно представить и себя, и, в принципе, в своем лице всех участников специальной военной операции. Нас много таких, кто хочет и может учиться", - цитирует пресс-служба слова Рожкова. Еще один участник СВО, специалист по социальной работе Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции Александр Заозеров уверен, что многие участники спецоперации смогут добиться высоких результатов. "Государство и общество видят в воинах, вернувшихся с СВО, крепкий фундамент. Возможность участвовать в программе "Герои Южного Урала" – это шанс построить на этом фундаменте новое будущее. Для меня лично участие в этой программе – большая честь. Бойцам необходима реинтеграция в мирную жизнь. Они готовы и хотят учиться, но также стремятся передать накопленные знания и опыт. Участие в федеральных и региональных программах, подобных "Героям Южного Урала", открывает перед ними возможности применить приобретенные навыки в гражданской жизни. Уверен, многие воспользуются этим шансом и добьются значительных успехов", - цитирует пресс-служба слова Заозерова.

https://ria.ru/20250313/zhkh-2004736878.html

https://ria.ru/20250306/territorii-2003372535.html

https://ria.ru/20250129/msp-1996139011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, сво, трудоустройство