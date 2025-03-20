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Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья - РИА Новости, 20.03.2025
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04:41 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/primore-2006099998.html
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья - РИА Новости, 20.03.2025
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья
Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:41:00+03:00
2025-03-20T04:41:00+03:00
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения подтоплений, сообщает ВВО. "В связи обращением правительства Приморского края военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа в составе противопаводковых сводных отрядов проведут подрывы льда на реках Большая Уссурка и Арсеньевка в Приморском крае", - говорится в сообщении. В настоящее время сводные отряды совершают марш в районы проведения работ. Специалисты инженерных войск и МЧС России проведут замеры толщины льда и рассчитают необходимую массу заряда для подрывных работ. Военнослужащие подготовили свыше 1 тысячи килограммов взрывчатого вещества. Подрывы пройдут для предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.
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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья

Военные ВВО перед половодьем проведут подрывы льда на реках Приморья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПротивопаводковый подрыв льда
Противопаводковый подрыв льда - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Противопаводковый подрыв льда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения подтоплений, сообщает ВВО.
"В связи обращением правительства Приморского края военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа в составе противопаводковых сводных отрядов проведут подрывы льда на реках Большая Уссурка и Арсеньевка в Приморском крае", - говорится в сообщении.
В настоящее время сводные отряды совершают марш в районы проведения работ.
Специалисты инженерных войск и МЧС России проведут замеры толщины льда и рассчитают необходимую массу заряда для подрывных работ. Военнослужащие подготовили свыше 1 тысячи килограммов взрывчатого вещества.
Подрывы пройдут для предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.
Взрывные работы на притоке реки Обь для предотвращения образования ледяных заторов в преддверии паводка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Приморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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