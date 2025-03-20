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Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья - РИА Новости, 20.03.2025
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья
Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:41:00+03:00
2025-03-20T04:41:00+03:00
2025-03-20T04:41:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения подтоплений, сообщает ВВО. "В связи обращением правительства Приморского края военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа в составе противопаводковых сводных отрядов проведут подрывы льда на реках Большая Уссурка и Арсеньевка в Приморском крае", - говорится в сообщении. В настоящее время сводные отряды совершают марш в районы проведения работ. Специалисты инженерных войск и МЧС России проведут замеры толщины льда и рассчитают необходимую массу заряда для подрывных работ. Военнослужащие подготовили свыше 1 тысячи килограммов взрывчатого вещества. Подрывы пройдут для предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.
https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html
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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья
Военные ВВО перед половодьем проведут подрывы льда на реках Приморья