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Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья

Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья - РИА Новости, 20.03.2025

Военные ВВО проведут подрывы льда на реках Приморья

Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:41:00+03:00

2025-03-20T04:41:00+03:00

2025-03-20T04:41:00+03:00

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Военнослужащие сводного отряда инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) и спасатели проведут подрывы льда на реках Приморского края для предотвращения подтоплений, сообщает ВВО. "В связи обращением правительства Приморского края военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа в составе противопаводковых сводных отрядов проведут подрывы льда на реках Большая Уссурка и Арсеньевка в Приморском крае", - говорится в сообщении. В настоящее время сводные отряды совершают марш в районы проведения работ. Специалисты инженерных войск и МЧС России проведут замеры толщины льда и рассчитают необходимую массу заряда для подрывных работ. Военнослужащие подготовили свыше 1 тысячи килограммов взрывчатого вещества. Подрывы пройдут для предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.

https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html

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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)