https://ria.ru/20250320/prezident-2006160321.html

Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии распустил парламент - РИА Новости, 20.03.2025

Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов, которые пройдут 18 мая, говорится в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:20:00+03:00

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МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов, которые пройдут 18 мая, говорится в заявлении пресс-службы главы государства. "Президент республики подписал сегодня указ о роспуске ассамблеи республики и назначении парламентских выборов на 18 мая", – говорится в сообщении. На прошлой неделе премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру не смог получить вотум доверия в парламенте. Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьер-министра. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей. Премьер Португалии пробыл во главе правительства менее года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Таким образом, выборы 18 мая станут уже третьими внеочередными выборами в стране с 2022 года.

https://ria.ru/20240424/portugaliya-1942095623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, португалия, антониу кошта