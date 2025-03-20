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Президент Португалии распустил парламент - РИА Новости, 20.03.2025
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12:20 20.03.2025 (обновлено: 12:27 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/prezident-2006160321.html
Президент Португалии распустил парламент
Президент Португалии распустил парламент - РИА Новости, 20.03.2025
Президент Португалии распустил парламент
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов, которые пройдут 18 мая, говорится в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:20:00+03:00
2025-03-20T12:27:00+03:00
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МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов, которые пройдут 18 мая, говорится в заявлении пресс-службы главы государства. "Президент республики подписал сегодня указ о роспуске ассамблеи республики и назначении парламентских выборов на 18 мая", – говорится в сообщении. На прошлой неделе премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру не смог получить вотум доверия в парламенте. Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьер-министра. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей. Премьер Португалии пробыл во главе правительства менее года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Таким образом, выборы 18 мая станут уже третьими внеочередными выборами в стране с 2022 года.
https://ria.ru/20240424/portugaliya-1942095623.html
https://ria.ru/20250219/bolsonaru-2000194976.html
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в мире, португалия, антониу кошта
В мире, Португалия, Антониу Кошта
Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии распустил парламент и назначил выборы на 18 мая

© AP Photo / Armando FrancaПрезидент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Armando Franca
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Архивное фото
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МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов, которые пройдут 18 мая, говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
"Президент республики подписал сегодня указ о роспуске ассамблеи республики и назначении парламентских выборов на 18 мая", – говорится в сообщении.
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого
24 апреля 2024, 17:08
На прошлой неделе премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру не смог получить вотум доверия в парламенте.
Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьер-министра. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей.
Премьер Португалии пробыл во главе правительства менее года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Таким образом, выборы 18 мая станут уже третьими внеочередными выборами в стране с 2022 года.
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