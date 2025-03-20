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Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 20.03.2025
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09:53 20.03.2025 (обновлено: 11:48 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006124554.html
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 20.03.2025
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:53:00+03:00
2025-03-20T11:48:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани."Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 квадратных метров. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь достигала 2,5 тысяч квадратных метров, во вторник пожар был локализован на 2100 "квадратах".Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение норм загрязняющих веществ в воздухе.По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
https://ria.ru/20250319/pozhar-2006081497.html
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новороссийск, краснодарский край, происшествия
Новороссийск, Краснодарский край, Происшествия
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1,7 тысячи квадратов

© Фото : Гавриков Александр Николаевич/TelegramПожар на свалке в Новороссийске. 19 марта 2025
Пожар на свалке в Новороссийске. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Гавриков Александр Николаевич/Telegram
Пожар на свалке в Новороссийске. 19 марта 2025
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани.
"Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 квадратных метров. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь достигала 2,5 тысяч квадратных метров, во вторник пожар был локализован на 2100 "квадратах".
Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение норм загрязняющих веществ в воздухе.
По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
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