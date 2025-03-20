https://ria.ru/20250320/pozhar-2006124554.html

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 20.03.2025

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:53:00+03:00

2025-03-20T09:53:00+03:00

2025-03-20T11:48:00+03:00

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани."Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 квадратных метров. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь достигала 2,5 тысяч квадратных метров, во вторник пожар был локализован на 2100 "квадратах".Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение норм загрязняющих веществ в воздухе.По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

https://ria.ru/20250319/pozhar-2006081497.html

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новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новороссийск, краснодарский край, происшествия