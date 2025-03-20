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Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни - РИА Новости, 20.03.2025
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23:11 20.03.2025 (обновлено: 23:48 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/posol-2006334968.html
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни - РИА Новости, 20.03.2025
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в РИА Новости, 20.03.2025
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сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр дарчиев
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. &quot;Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ&quot;, - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
сша
россия
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр дарчиев, мария захарова
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Дарчиев, Мария Захарова
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

МИД РФ: назначенный послом в Вашингтоне Дарчиев отправится в США в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
«

"Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
14 марта, 09:29
 
СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ДарчиевМария Захарова
 
 
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