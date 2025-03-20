https://ria.ru/20250320/posol-2006334968.html

Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни - РИА Новости, 20.03.2025

Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T23:11:00+03:00

2025-03-20T23:48:00+03:00

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр дарчиев

мария захарова

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. "Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр дарчиев, мария захарова