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Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни - РИА Новости, 20.03.2025
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:11:00+03:00
2025-03-20T23:11:00+03:00
2025-03-20T23:48:00+03:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр дарчиев
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. "Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр дарчиев, мария захарова
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Дарчиев, Мария Захарова
Новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
МИД РФ: назначенный послом в Вашингтоне Дарчиев отправится в США в ближайшие дни