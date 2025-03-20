Яковенко предложил нарастить взаимодействие с Китаем в области СМИ
Посол Яковенко предложил нарастить глобальное взаимодействие с КНР в области СМИ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко
Заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко предложил нарастить взаимодействие между Россией и Китаем в области средств массовой информации.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал участников глобального диалога "Китай весной" продолжать активно пропагандировать китайско-российскую дружбу, ярко рассказывать о китайской истории и новаторски подходить к китайско-российскому культурному обмену.
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"В дополнение к этим трем приоритетам хотел бы добавить четвертый. Взаимодействие между нашими странами в области средств массовой информации, которое могло бы носить глобальный характер. Первое: организация совместных российско-китайских панелей и круглых столов на крупных международных конференциях в России, Китае и других странах. Там, где участвуют Россия и Китай", - сказал Яковенко в ходе своего выступления на глобальном диалоге "Китай весной": КНР делится возможностями со всем миром".
Он также предложил организовать совместный круглый стол на Петербургском международном экономическом форуме на тему "Искусственный интеллект в современном медиапространстве".
"Второе: предлагаем создавать на базе наших представительств Sputnik во взаимодействии с местными представительствами китайских СМИ российско-китайские пресс-клубы, по аналогии с Московским РИА Пресс-клубом. На встречи могли бы приглашаться политические деятели, дипломаты, экономисты, крупные ученые и журналисты. Это позволило бы насытить двустороннюю повестку нашего сотрудничества в медийном пространстве различных стран", - заключил он.
Глобальный диалог "Китай весной" организован Медиакорпорацией Китая совместно с посольством КНР в России и посвящается прошедшим в начале марта сессиям Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета народно политического консультативного совета Китая.
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