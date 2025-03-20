https://ria.ru/20250320/posol-2006253176.html

Яковенко предложил нарастить взаимодействие с Китаем в области СМИ

Яковенко предложил нарастить взаимодействие с Китаем в области СМИ - РИА Новости, 20.03.2025

Яковенко предложил нарастить взаимодействие с Китаем в области СМИ

Замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:22:00+03:00

2025-03-20T17:22:00+03:00

2025-03-20T17:23:00+03:00

китай

россия

александр яковенко

чжан ханьхуэй

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко предложил нарастить взаимодействие между Россией и Китаем в области средств массовой информации. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал участников глобального диалога "Китай весной" продолжать активно пропагандировать китайско-российскую дружбу, ярко рассказывать о китайской истории и новаторски подходить к китайско-российскому культурному обмену. "В дополнение к этим трем приоритетам хотел бы добавить четвертый. Взаимодействие между нашими странами в области средств массовой информации, которое могло бы носить глобальный характер. Первое: организация совместных российско-китайских панелей и круглых столов на крупных международных конференциях в России, Китае и других странах. Там, где участвуют Россия и Китай", - сказал Яковенко в ходе своего выступления на глобальном диалоге "Китай весной": КНР делится возможностями со всем миром". Он также предложил организовать совместный круглый стол на Петербургском международном экономическом форуме на тему "Искусственный интеллект в современном медиапространстве". "Второе: предлагаем создавать на базе наших представительств Sputnik во взаимодействии с местными представительствами китайских СМИ российско-китайские пресс-клубы, по аналогии с Московским РИА Пресс-клубом. На встречи могли бы приглашаться политические деятели, дипломаты, экономисты, крупные ученые и журналисты. Это позволило бы насытить двустороннюю повестку нашего сотрудничества в медийном пространстве различных стран", - заключил он. Глобальный диалог "Китай весной" организован Медиакорпорацией Китая совместно с посольством КНР в России и посвящается прошедшим в начале марта сессиям Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета народно политического консультативного совета Китая.

https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, александр яковенко, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей, в мире