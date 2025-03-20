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МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами - РИА Новости, 20.03.2025
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17:05 20.03.2025 (обновлено: 21:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/polsha-2006249219.html
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами - РИА Новости, 20.03.2025
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами
Польское МВД призвало население сделать запасы на три дня автономного выживания, передает агентство PAP слова заместителя главы ведомства Веслава Лесникевича. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:05:00+03:00
2025-03-20T21:42:00+03:00
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польское МВД призвало население сделать запасы на три дня автономного выживания, передает агентство PAP слова заместителя главы ведомства Веслава Лесникевича.&quot;Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур&quot;, — сказал замминистра, комментируя деятельность системы гражданской обороны.Он пояснил, что на случай кризисной ситуации нужно иметь запас воды и еды, необходимые лекарства, гигиенические и санитарные средства, а также освещение, которое будет работать без электросети, заряженные аккумуляторы и транзисторное радио, которое, по его словам, иногда может быть единственным средством приема сообщений.Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона — это не просто помощь со стороны государства, а готовность каждого гражданина самостоятельно противостоять угрозам.В начале недели вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. По его словам, войскам не хватает всего: вооружений, боеприпасов, резервов, учений, спутников, разведки, систем управления огнем, самолетов, танков, боевых машин, полигонов и даже обмундирования.
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в мире, польша
В мире, Польша
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами

РАР: МВД Польши призвало граждан сделать запасы еды и лекарств на три дня

© AP Photo / Michal DyjukСупермаркет в Варшаве
Супермаркет в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Супермаркет в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польское МВД призвало население сделать запасы на три дня автономного выживания, передает агентство PAP слова заместителя главы ведомства Веслава Лесникевича.
«

"Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур", — сказал замминистра, комментируя деятельность системы гражданской обороны.

Он пояснил, что на случай кризисной ситуации нужно иметь запас воды и еды, необходимые лекарства, гигиенические и санитарные средства, а также освещение, которое будет работать без электросети, заряженные аккумуляторы и транзисторное радио, которое, по его словам, иногда может быть единственным средством приема сообщений.
Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона — это не просто помощь со стороны государства, а готовность каждого гражданина самостоятельно противостоять угрозам.
В начале недели вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. По его словам, войскам не хватает всего: вооружений, боеприпасов, резервов, учений, спутников, разведки, систем управления огнем, самолетов, танков, боевых машин, полигонов и даже обмундирования.
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