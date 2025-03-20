https://ria.ru/20250320/polsha-2006249219.html

МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами

МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами - РИА Новости, 20.03.2025

МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами

Польское МВД призвало население сделать запасы на три дня автономного выживания, передает агентство PAP слова заместителя главы ведомства Веслава Лесникевича. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:05:00+03:00

2025-03-20T17:05:00+03:00

2025-03-20T21:42:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польское МВД призвало население сделать запасы на три дня автономного выживания, передает агентство PAP слова заместителя главы ведомства Веслава Лесникевича."Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур", — сказал замминистра, комментируя деятельность системы гражданской обороны.Он пояснил, что на случай кризисной ситуации нужно иметь запас воды и еды, необходимые лекарства, гигиенические и санитарные средства, а также освещение, которое будет работать без электросети, заряженные аккумуляторы и транзисторное радио, которое, по его словам, иногда может быть единственным средством приема сообщений.Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона — это не просто помощь со стороны государства, а готовность каждого гражданина самостоятельно противостоять угрозам.В начале недели вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. По его словам, войскам не хватает всего: вооружений, боеприпасов, резервов, учений, спутников, разведки, систем управления огнем, самолетов, танков, боевых машин, полигонов и даже обмундирования.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001491199.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша