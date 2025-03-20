Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции
Турчак: часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога подстанции
Тушение пожара. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию, электричество уже вернули в центр города, сообщил глава региона Андрей Турчак.
Губернатор уточнил, что пожар начался в 22:52 по местному времени (18.52 мск – ред.) на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19. Речь, по его словам, идет о поджоге — злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег его.
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Отмечается, что свет в центр города уже вернули, социальные объекты запитали по резервной схеме. Турчак пообещал, что аварийные работы закончат за четыре—шесть часов. Он также поблагодарил дежурных работников подстанции, оперативно ликвидировавших возгорание.
Турчак отметил, что правоохранительные органы незамедлительно включились в работу. Проводятся все необходимые в таком случае оперативно-следственные мероприятия. Губернатор выразил уверенность, что виновных найдут и те понесут наказание.
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