https://ria.ru/20250320/podzhog-2006330167.html

Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции

Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции - РИА Новости, 21.03.2025

Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции

Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию, электричество уже вернули в центр города, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-20T22:23:00+03:00

2025-03-20T22:23:00+03:00

2025-03-21T01:19:00+03:00

происшествия

жкх

горно-алтайск

андрей турчак

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БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию, электричество уже вернули в центр города, сообщил глава региона Андрей Турчак.Губернатор уточнил, что пожар начался в 22:52 по местному времени (18.52 мск – ред.) на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19. Речь, по его словам, идет о поджоге — злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег его.Отмечается, что свет в центр города уже вернули, социальные объекты запитали по резервной схеме. Турчак пообещал, что аварийные работы закончат за четыре—шесть часов. Он также поблагодарил дежурных работников подстанции, оперативно ликвидировавших возгорание.Турчак отметил, что правоохранительные органы незамедлительно включились в работу. Проводятся все необходимые в таком случае оперативно-следственные мероприятия. Губернатор выразил уверенность, что виновных найдут и те понесут наказание.

https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html

https://ria.ru/20240829/pozhar-1969327098.html

горно-алтайск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, горно-алтайск, андрей турчак