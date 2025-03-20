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В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи - РИА Новости, 20.03.2025
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10:08 20.03.2025 (обновлено: 11:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/podzhog-2006126477.html
В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи
В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи - РИА Новости, 20.03.2025
В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи
Забайкальский краевой суд осудил двух несовершеннолетних жителей Читы, обвиняемых в совершении диверсии по заданию украинского куратора, к 6,5 и 6 годам... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:08:00+03:00
2025-03-20T11:43:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Забайкальский краевой суд осудил двух несовершеннолетних жителей Читы, обвиняемых в совершении диверсии по заданию украинского куратора, к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в августе прошлого года 16-летний читинец в Telegram вступил в переписку с куратором с Украины, от которого получил задание "поджечь критически важный объект в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". За это обещали заплатить 30 тысяч рублей. Подросток с 17-летним приятелем в сентябре вечером проникли на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили бензином и подожгли ее. Свои действия снимали на видео для отчета перед заказчиком. Поджог привёл к отклонению станции от стабильной работы, имущественный ущерб превысил 350 тысяч рублей. Преступление выявило региональное управление ФСБ России. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Государственное обвинение по делу поддержал исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Станислав Немцов. Суд назначил инициатору преступления и его соучастнику наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 6 лет, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников уточнил РИА Новости, что государственный обвинитель просил назначить подсудимым 9 и 8 лет. Будет ли приговор обжалован, прокуратура решит позже, добавил он.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250315/podzhog-2005165475.html
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происшествия, чита, россия, украина, забайкальский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Чита, Россия, Украина, Забайкальский краевой суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи

В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи по заданию Киева

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Забайкальский краевой суд осудил двух несовершеннолетних жителей Читы, обвиняемых в совершении диверсии по заданию украинского куратора, к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в августе прошлого года 16-летний читинец в Telegram вступил в переписку с куратором с Украины, от которого получил задание "поджечь критически важный объект в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации". За это обещали заплатить 30 тысяч рублей. Подросток с 17-летним приятелем в сентябре вечером проникли на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили бензином и подожгли ее. Свои действия снимали на видео для отчета перед заказчиком. Поджог привёл к отклонению станции от стабильной работы, имущественный ущерб превысил 350 тысяч рублей.
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Преступление выявило региональное управление ФСБ России. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
"Государственное обвинение по делу поддержал исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Станислав Немцов. Суд назначил инициатору преступления и его соучастнику наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 6 лет, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников уточнил РИА Новости, что государственный обвинитель просил назначить подсудимым 9 и 8 лет. Будет ли приговор обжалован, прокуратура решит позже, добавил он.
Приговор не вступил в законную силу.
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