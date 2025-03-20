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Первые туристические "Маршруты Победы" планируют запустить в мае - РИА Новости, 20.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:11 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pobeda-2006235660.html
Первые туристические "Маршруты Победы" планируют запустить в мае
Первые туристические "Маршруты Победы" планируют запустить в мае - РИА Новости, 20.03.2025
Первые туристические "Маршруты Победы" планируют запустить в мае
Национальный центр "Россия" и Национальный выставочный центр Белоруссии "БелЭкспо" запустят первые двусторонние туристические маршруты выходного дня "Маршруты... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:11:00+03:00
2025-03-20T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Национальный центр "Россия" и Национальный выставочный центр Белоруссии "БелЭкспо" запустят первые двусторонние туристические маршруты выходного дня "Маршруты Победы" уже в мае, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе НЦ "Россия". В январе площадка подписала с "БелЭкспо" соглашение о развитии туризма. "Запуск маршрутов, посвящённых 80-летию Победы, станет одним из крупнейших совместных проектов Национального центра "Россия" и государственного предприятия "БелЭкспо". Разработка маршрутов сейчас находится на завершающей стадии. Первый из них должен быть запущен уже в мае", - говорится в сообщении. Как заверила заместитель директора по туристической деятельности "БелЭкспо" Елена Лихимович, в рамках сотрудничества с НЦ "Россия" белорусская площадка занимается созданием маршрута на территории Белоруссии. "Мы активно сотрудничаем с коллегами из Национального центра "Россия" по разработке туристических программ выходного дня "Маршруты Победа". Мы отвечаем за маршрут, который будет пролегать по территории Беларуси. Мы постарались подобрать не только известные точки, такие как Брестская крепость, но и малоизвестные, однако не менее уникальные своей историей", - приводятся в сообщении слова Лихимович. В НЦ "Россия" отметили, что в рамках проекта путешественники смогут посетить саму площадку, посмотреть в ходе обзорной экскурсии Московскую канатную дорогу, Кремль, Красную площадь, Александровский сад, парк "Зарядье", Музей Победы, Музей музыки и многие другие места. В свою очередь белорусский маршрут включает в себя мемориальный комплекс "Хатынь", Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", замковый комплекс "Мир", Беловежскую пущу и многие другие точки.
https://ria.ru/20250318/putin-2005662344.html
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белоруссия, зарядье, музей победы, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Зарядье, Музей Победы, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Первые туристические "Маршруты Победы" планируют запустить в мае

"Маршруты Победы" по историческим местам Белоруссии и России запустят в мае

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМузей Победы в Москве
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Музей Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Национальный центр "Россия" и Национальный выставочный центр Белоруссии "БелЭкспо" запустят первые двусторонние туристические маршруты выходного дня "Маршруты Победы" уже в мае, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе НЦ "Россия".
В январе площадка подписала с "БелЭкспо" соглашение о развитии туризма.
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"Запуск маршрутов, посвящённых 80-летию Победы, станет одним из крупнейших совместных проектов Национального центра "Россия" и государственного предприятия "БелЭкспо". Разработка маршрутов сейчас находится на завершающей стадии. Первый из них должен быть запущен уже в мае", - говорится в сообщении.
Как заверила заместитель директора по туристической деятельности "БелЭкспо" Елена Лихимович, в рамках сотрудничества с НЦ "Россия" белорусская площадка занимается созданием маршрута на территории Белоруссии.
"Мы активно сотрудничаем с коллегами из Национального центра "Россия" по разработке туристических программ выходного дня "Маршруты Победа". Мы отвечаем за маршрут, который будет пролегать по территории Беларуси. Мы постарались подобрать не только известные точки, такие как Брестская крепость, но и малоизвестные, однако не менее уникальные своей историей", - приводятся в сообщении слова Лихимович.
В НЦ "Россия" отметили, что в рамках проекта путешественники смогут посетить саму площадку, посмотреть в ходе обзорной экскурсии Московскую канатную дорогу, Кремль, Красную площадь, Александровский сад, парк "Зарядье", Музей Победы, Музей музыки и многие другие места.
В свою очередь белорусский маршрут включает в себя мемориальный комплекс "Хатынь", Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", замковый комплекс "Мир", Беловежскую пущу и многие другие точки.
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